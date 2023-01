Alfa volvió a tocar a Camila y generó un fuerte repudio en las redes

Walter Alfa Santiago es uno de los personajes más polémicos de Gran Hermano 2022. Resulta que el hombre de 60 años ya hace dos meses y medio que está adentro del reality y, si bien tiene actitudes machistas y a veces hasta misóginas con respecto a sus compañeros, aun el público lo sigue apoyando para que se quede adentro del juego.

Ya fueron varias las veces que el participante de las bandanas en la cabeza se sobrepasó con sus dichos y con sus acciones. Hace unas semanas fue contundente el rechazo que tuvo cuando le dijo a Constanza Romero, más conocida como Coti, una frase muy desubicada. En ese momento, Alfa le expresó risueño a la correntina: “Mirá Cotita, 10 de circunferencia. Si bien las imágenes no fueron televisadas, se pudo escuchar al hombre hablar con un tono libidinoso.

Luego de ese hecho, que fue frenado en ese instante por Maxi, otro de los jugadores que estaban presentes en la habitación, el mismo Gran Hermano le impuso una sanción al participante. “Te convoqué para referirme a la situación que mantuviste con Coti. No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas ese tipo de conductas en mi casa. El reglamento es muy claro sobre los límites del comportamiento. Se te aplicará una sanción, que será comunicada en su debido momento”, anunció la voz inconfundible del locutor del reality.

Acto seguido, la voz en off entró a la casa en vivo para comunicar su decisión. “Ocurrió un episodio inaceptable en esta competencia que te tuvo como protagonista dentro de la casa”. arrancó, ante la atención de todos los participantes. “Mi decisión Walter, es que estás nominado”, cerró antes de despedirse.

Después de este episodio, Alfa se mantuvo más tranquilo en sus expresiones hasta que otra vez volvió a manifestarse con sus dichos reprochables hacia otros jugadores. Últimamente, uno de sus ataques más contundentes es hacia el nuevo integrante que entró en el repechaje del reality, Ariel Ansaldo.

Es cierto que Ariel entró con la intención de desestabilizar al jugador más polémico de la casa, pero los dichos de Alfa hacia él son muchas veces criticados por el público e, incluso, por los panelistas que analizan el juego en El debate, que va por Telefe.

En una oportunidad reciente, Ariel se sentó para secarse y sacarse la malla sobre uno de los sillones del jardín y se tapó con una toalla, y Alfa vio ese gesto y exclamó a los gritos: “¡Qué asco lo que hace este gordo inmundo!”. Después de eso, fue a increparlo persnalmente al jugador para que se vistiera. Ariel, sin inmutarse, le respondió que lo dejara tranquilo.

En esta ocasión, se viralizó un video por Twitter en el que se ve la imagen de algunos participantes que están sentados a la mesa de la galería del reality. Desde allí, se pudo observar a Daniela que bromeaba con sus pechos y Camila, con un tenedor le tocó una de las tetillas a Alfa. El jugador, sin pensarlo un segundo, intentó tocarle un pecho a la joven y ella reaccionó a tiempo. “¡A mí no me tocás!”, le dijo fuerte. Ante la presencia de Romina, que lo miraba con gesto de desaprobación, Alfa se defendió. “Ah, vos podés y yo no”, exclamó. Y Camila mientras tanto se cubrió el pecho con el oso gigante que llevó en su entrada a la casa. El resto de los participantes que estaban presentes, Thiago, Daniela y Marcos, no dijeron ni una palabra y al parecer decidieron no meterse en el tema.