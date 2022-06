Amalia Granata apuntó contra L-Gante: "No es artista, es un emergente de una sociedad en decadencia"

El cantante referente de la cumbia 420, conocido como L-Gante, está en pleno ascenso de su carrera. La semana pasada, el músico recibió una distinción por parte de una marca de pinturas por su “aporte a la cultura y la música”, la cual mostró con orgullo en su cuenta de instagram. “Mirá el detalle que veo siempre en mi casa”, comentó mientras mostraba la imagen de la placa que recibió por su trayectoria por parte de la empresa Deco Color S.R.L.

El storie de L-Gante.

El posteo del reconocimiento fue recibido con júbilo por sus fans quienes le felicitaron a través de las redes sociales. Sin embargo, la noticia no causó la misma reacción en la actual diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, quien realizó una feroz crítica al respecto.

La legisladora del bloque “Somos Vida”, modelo y panelista, manifestó su indignación durante el programa Polino Auténtico, de Radio Mitre, que conduce Marcelo Polino los sábados a la mañana. “Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra 'artista'!”, señaló furiosa.

En este sentido, recalcó que ella no considera que “estos chicos sean artistas" y, apuntando contra los artistas de música urbana que son furor en estos días, agregó que "son emergentes de una sociedad en decadencia”.

Las declaraciones de Granata generaron una discusión en la radio. En ese momento, Mariana Brey trató de defender al cantante y le señaló a la una indignada Granata que el arte es “subjetivo”. La legisladora le replicó furiosa, pidiéndole que no la tratara de “ignorante”.

Cabe recordar que con anterioridad ya había surgido una polémica similar por un reconocimiento al cantante de cumbia 420 en octubre del año pasado. En aquella oportunidad, el Consejo Municipal de Rosario había aprobado la distinción del artista como “visitante distinguido” en la ciudad.

Durante el debate previo, la concejal Daniela León votó en contra y argumentó sobre la producción del músico que “son las letras las que fomentan la violencia de género”. De este modo, León leyó las letras que le proporcionó la concejala Germana Figueroa Casas, para exponer los mensajes que consideraba como impulsores de violencia de género.

Mientras tanto, a pesar de la polémica que genera el cantante, el referente de cumbia 420 recibió esta semana una serie de galardones de doble platino, platino y oro por parte de Universal Argentina, que lo premió por sus exitosos singles.

En este marco, y tras anunciar nuevos shows en Argentina, y una gira en España, anunció su último single llamada “Mi Woman”