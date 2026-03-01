Carafea, Revelación de la Serenata a Cafayate 2026: el folclore catamarqueño en lo más alto

Carafea fue consagrado como Revelación de la 52º edición de la Serenata a Cafayate 2026, consolidando su gran presente artístico en uno de los escenarios más importantes del país. El reconocimiento no solo distingue una actuación puntual, sino que confirma el crecimiento sostenido que el grupo folklórico de Catamarca viene construyendo en los últimos años.

La Serenata 2026 ya tiene su Revelación, y el nombre es Carafea. El premio marca un antes y un después en la historia del conjunto, posicionándolo en la escena mayor del folclore nacional y reafirmando el recambio generacional del folclore argentino.

Un debut memorable en Cafayate

El debut de Carafea en la Serenata a Cafayate fue memorable. La banda catamarqueña fue una de las protagonistas de la segunda noche del festival, considerado uno de los más grandes del país.

En el escenario Payo Solá, el grupo brindó un repertorio e interpretación exquisitos. La respuesta del público fue inmediata y contundente: una ovación que coronó la presentación y confirmó la conexión lograda con la audiencia.

El despliegue artístico se enmarcó en su gira "Amaneció", una propuesta que combina fuerte raíz identitaria; potencia musical; gran sonido y conexión genuina con el público.

Estos elementos se conjugaron en Cafayate con una intensidad que terminó de sellar la noche y que resultó determinante para la consagración como Revelación.

El broche de oro junto a Lázaro Caballero

El cierre de la presentación tuvo un broche de oro con el consagrado Lázaro Caballero, figura central de la noche. Compartir escenario con uno de los grandes referentes del género reforzó el impacto de la actuación y subrayó el momento clave que atraviesa Carafea en su carrera.

La presencia de Caballero no solo aportó jerarquía a la velada, sino que enmarcó el reconocimiento del grupo dentro de un escenario de máxima visibilidad artística.

Del Carnaval Serenatero al escenario mayor

La jornada consagratoria tuvo su antesala durante la tarde del viernes, cuando Carafea desplegó su magia en el Carnaval Serenatero, en la previa de lo que sería su estelar presentación en el convocante evento central.

Ese anticipo permitió palpar la energía del grupo y anticipó la dimensión de lo que ocurriría horas después. La secuencia —Carnaval Serenatero, escenario Payo Solá y consagración como Revelación— configuró un recorrido ascendente en apenas un día, dentro de un festival de alcance nacional.

Un momento clave en su carrera

Carafea atraviesa un momento clave en su trayectoria. El reconocimiento en la Serenata a Cafayate 2026 confirma el crecimiento sostenido que vienen construyendo desde hace 15 años, llevando su música a distintos puntos del país y compartiendo escenario con grandes referentes.

El premio como Revelación los posiciona definitivamente en la escena mayor del folclore nacional, consolidando un presente artístico que se apoya en:

Una propuesta musical sólida.

Identidad marcada.

Respuesta masiva del público.

De esta manera, el conjunto cerró febrero de la mejor manera posible. La consagración en la 52º edición del festival no solo representa un logro puntual, sino un punto de inflexión que proyecta al grupo hacia nuevos desafíos.

La Serenata 2026 ya inscribió su nombre en la lista de revelaciones. Y para Carafea, el escenario de Cafayate no fue solo una actuación destacada: fue la confirmación de que el recambio generacional del folclore argentino tiene voz propia y que esa voz, hoy, suena con fuerza desde Catamarca.