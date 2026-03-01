Amanecer histórico en la Serenata: el Chaqueño cantó hasta el mediodía y rompió su récord

La 52° edición de la Serenata a Cafayate 2026 quedó marcada por un amanecer que se transformó en mediodía. El gran protagonista fue Chaqueño Palavecino, quien volvió a hacer historia en la Bodega Encantada de Cafayate.

El artista salteño cantó desde las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, rompiendo su propio récord y ofreciendo un repertorio que superó las 115 canciones.

Una conexión que no se cortó

Con la madrugada ya avanzada y el sol asomando sobre los Valles Calchaquíes, el Chaqueño mantuvo intacta la energía del público. La multitud lo acompañó durante seis horas ininterrumpidas, en un clima que combinó emoción, baile y puro folklore.

Durante el show, el cantante agradeció el cariño de quienes resistieron hasta el mediodía y sostuvo que la Serenata "ya quedó chica", en referencia a la magnitud que alcanzó el festival con el paso de los años.

El gesto que desató la ovación

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando el artista pidió públicamente que se abrieran los portones para permitir el ingreso de personas que habían quedado sin entradas.

El gesto generó una ovación inmediata y permitió que miles se sumaran al tramo final de un espectáculo que ya es considerado uno de los más impactantes en la historia del festival.

La edición 2026 quedará grabada como el año en que el amanecer fue apenas el comienzo y el folklore sonó hasta el mediodía.