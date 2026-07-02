Aseguran que la China Suárez se separó de Icardi en medio del escándalo con Ekaterina Ojeda

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi volvió a quedar envuelta en la polémica luego de que Yanina Latorre asegurara que la actriz decidió separarse del futbolista en medio del escándalo que involucra a la modelo Ekaterina Ojeda.

Según lo informado por la periodista en el programa SQP (América), la pareja ya no conviviría y la decisión habría sido consecuencia de una fuerte discusión desencadenada por una serie de mensajes que la actriz encontró en el teléfono del delantero. De acuerdo con esa versión, la separación se produjo pocos días después de la controversia surgida tras el episodio protagonizado por Icardi y Ekaterina Ojeda en un boliche de la Costanera.

La salida de la casa que compartían

Durante su participación en el programa, Yanina Latorre sostuvo que la actriz abandonó la vivienda donde convivía con Mauro Icardi. Al relatar cómo se habría producido esa salida, afirmó: "Hace cuatro días, ella abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso, con sus dos hijos pequeños y un perro, y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000."

La periodista agregó además que, desde entonces, la actriz permanece instalada en esa propiedad y describió cómo transcurren sus días. Según su relato:

Se encuentra sola en la vivienda.

Pasea por el barrio.

Sale con el perro.

Almuerza en el house junto a sus dos hijos y el perro.

Se muestra simpática con los vecinos.

Los mensajes que habrían provocado la ruptura

Siempre de acuerdo con la información brindada por Yanina Latorre, el motivo central del conflicto fue una conversación que la actriz encontró vinculada con Ekaterina Ojeda.

La periodista explicó: "Tuvieron una muy muy fuerte discusión. La discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Le encontró unos mensajes la China a Mauro, hablando con una tercera persona sobre Eka. Él le pedía que la conecte."

Posteriormente, agregó otro dato relacionado con esos intercambios. Según indicó: "Lo cierto es que esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro." Esa situación habría agravado el conflicto entre la actriz y el futbolista.

La decisión de la actriz y el estado de Icardi

Yanina Latorre también explicó cuál habría sido la reacción de la exintegrante de Casi Ángeles después de encontrar esos mensajes. Según relató: "Después del episodio estaba todo mal, el tema es que él le negaba todo, era 'la piba quiere cámara, la piba quiere hablar', y ella encuentra los mensajes."

La periodista sostuvo además que, tras ese descubrimiento, la actriz tomó la decisión de abandonar la casa. En ese sentido afirmó: "A partir de ahí, la China agarró sus petates, Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, y ella por ahora no quiere volver."

Finalmente, agregó un dato sobre el estado anímico del futbolista: "Me dijeron que Mauro está con una tristeza tremenda."

Ekaterina Ojeda volvió a quedar en el centro de la escena

Mientras continúan las repercusiones por el supuesto distanciamiento entre la actriz y el delantero, Ekaterina Ojeda volvió a captar la atención pública con una publicación en sus redes sociales. La joven modelo realizó su primer canje desde que ganó notoriedad por afirmar que Mauro Icardi intentó besarla en un boliche frente a la China Suárez.

En esa oportunidad mostró que recibió productos pertenecientes a la línea de cosméticos de Wanda Nara.

Un mensaje que generó interpretaciones

A través de su cuenta de Instagram, Ekaterina compartió un video en el que aparece utilizando distintos maquillajes de la marca de Wanda Nara. Junto a las imágenes escribió un mensaje que rápidamente despertó interpretaciones entre sus seguidores.

En el comienzo del texto expresó: "Si la noche se pone intensa, por lo menos que el maquillaje siga intacto."

Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la que agregó antes de mencionar la marca de cosméticos. La publicación concluyó con la siguiente expresión: "Hay besos que te buscan... y otros que claramente se esquivan."

Muchos usuarios interpretaron esas palabras como una referencia directa al episodio que la propia Ekaterina había relatado días antes.

El episodio relatado por la modelo

Según la versión brindada por Ekaterina Ojeda, Mauro Icardi intentó besarla mientras ambos coincidían en un boliche. La joven sostuvo que rechazó ese acercamiento.

Ese episodio fue el que posteriormente derivó en el escándalo que, de acuerdo con la información difundida por Yanina Latorre, habría provocado una fuerte crisis en la relación entre el futbolista y la China Suárez. La publicación realizada por la modelo también llamó la atención porque la colaboración comercial fue impulsada por Wanda Nara, quien le envió productos de su marca de cosméticos para que los exhibiera en sus redes sociales.

De esa manera, mientras continúan las repercusiones por las declaraciones sobre el supuesto intento de beso atribuido a Mauro Icardi y las versiones de una separación con la China Suárez, Ekaterina Ojeda volvió a ubicarse en el centro de la escena con un mensaje que fue interpretado como una nueva alusión al episodio que dio origen a la polémica.