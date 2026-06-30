El doloroso regreso de Federica Pais a la TV: "Estamos en una locura"

La televisión argentina fue testigo de una reaparición pública cargada de profunda emoción y profesionalismo. La periodista Federica Pais regresó a la pantalla chica tras la reciente muerte de su hermana, la también reconocida conductora Ernestina Pais. En su intervención inicial, Federica expuso con total franqueza las razones que la impulsaron a volver a su espacio laboral en un contexto de extrema sensibilidad familiar, compartiendo el duro presente que atraviesa junto a sus seres queridos.

"Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben la espantosa pérdida que tuvimos, estamos en una locura y en un vértigo difícil de explicar", expresó al comienzo de su intervención televisiva.

La decisión de presentarse ante las cámaras respondió a una búsqueda de estabilidad dentro de la conmoción generalizada. Visiblemente emocionada, la conductora remarcó que el retorno a sus obligaciones profesionales funciona como un mecanismo para intentar sobrellevar el difícil momento.

Detalles del trágico accidente en Tigre

El deceso de Ernestina Pais, quien tenía 54 años de edad, se produjo en circunstancias drásticas y repentinas que han conmocionado a la opinión pública. El hecho ocurrió de manera exacta bajo las siguientes condiciones técnicas y geográficas:

Víctima: Ernestina Pais, de 54 años.

Mecánica del hecho: Fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

Ubicación precisa: En la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano.

Destino de la víctima: Se dirigía a un teatro en la localidad de Tigre.

Propósito del viaje: En dicho teatro iba a presentarse la obra titulada "El divorcio del año".

Resultado del siniestro: Falleció en el lugar como consecuencia directa de las graves heridas que había sufrido.

Ante este escenario, Federica Pais se refirió de manera directa a las circunstancias de la muerte de su hermana, intentando hallar un punto de resignación o consuelo frente a la brutalidad de los hechos. Al respecto, reflexionó públicamente: "Cuando pasan estas cosas uno piensa que por suerte no sufrió, que de alguna manera está encontrando respuestas, que tanto buscó acá y que tanto le dolía".

El vínculo hermandal y el agradecimiento al público

Durante su descargo en vivo, la periodista no dejó pasar la oportunidad de valorar el rol de la audiencia y de los allegados en las horas posteriores a la tragedia. Federica Pais aprovechó el espacio para manifestar su gratitud por el acompañamiento dispensado hacia todo su entorno. "Hay una parte de uno que necesitaba agradecer las muestras de cariño, el respeto de tanta gente, que no sabíamos que quería tanto a Ernestina", manifestó conmovida.

Asimismo, la conductora dedicó palabras exclusivas a la relación personal y al lazo afectivo que la unía con la fallecida, dejando en claro la pureza de su unión más allá de cualquier contingencia histórica entre ambas:

"Decirle que la amo".

"Más allá de cualquier cosa que puede haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía".

A su vez, extendió un mensaje cerrado hacia su núcleo íntimo, remarcando la cohesión del grupo familiar frente a la desgracia inesperada. "Abrazo enorme a toda la familia, que estamos unidos, atravesando un momento muy doloroso, muy brutal, que nunca imaginamos que nos iba a pasar", sostuvo de forma categórica.

La dualidad del trabajo en los medios de comunicación

Antes de dar por finalizada su intervención ante las cámaras y continuar con la programación habitual, la presentadora reforzó ante los televidentes los motivos que la llevaron a optar por la exposición en lugar del aislamiento durante los primeros días de duelo, pidiendo la comprensión de quienes seguían la transmisión.

"Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Me hace bien, este trabajo tiene algo de mágico y de jodido", afirmó con total firmeza. Para concluir su reaparición, Federica Pais desglosó detalladamente esa dualidad intrínseca que define a la labor periodística en momentos de crisis personal:

El aspecto mágico: "Es mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y yo lo necesitaba, espero que lo entiendan".

El aspecto jodido: "Pero jodido porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar".

Con un último enunciado de unión y afecto hacia los suyos, cerró sus declaraciones reiterando de manera textual: "Abrazo enormemente a toda la familia".