Murió Daniel Melingo, fundador de Los Twist y una de las voces íconos del rock y el tango

La música argentina despidió a Daniel Melingo, fundador de Los Twist y uno de los referentes más originales del tango contemporáneo. El artista murió a los 68 años en su casa, poniendo fin a una carrera que se extendió durante más de cuatro décadas y que transitó con identidad propia por el rock, el tango y la música popular.

La noticia fue confirmada por su representante, Olga Castreno, y por Pelo Music, que comunicaron el fallecimiento a través de un mensaje en el que destacaron el legado del músico.

"Lamentablemente ha fallecido Melingo, un terrible pérdida de un músico increíble. Su brillante obra nos atravesó el Rock, el Tango y la música popular durante más de 4 décadas. Abrazamos a la familia", expresaron.

La noticia generó un fuerte impacto, especialmente porque apenas veinte días antes de su fallecimiento el músico había concedido una extensa entrevista a Teleshow, publicada el 20 de junio, en la que compartió los proyectos que tenía en marcha y habló sobre el recorrido de su carrera.

Los proyectos que mantenían viva su actividad artística

Durante aquella conversación, Melingo repasó las iniciativas que ocupaban su presente profesional. Entre ellas mencionó la presentación del álbum Tangos bajos (Rework), prevista para el 21 de septiembre en el Teatro Coliseo, un documental dedicado a las raíces africanas de la música popular argentina y el lanzamiento de su propio vino Malbec.

Nada de lo expresado durante esa entrevista hacía prever un desenlace tan cercano.

En ese diálogo también volvió sobre una idea que, según explicó, lo acompañó durante gran parte de su carrera y que procuró desmentir.

"¡Es al revés! ¡Antes que de la cuna! ¡Mi vieja cantaba tangos conmigo en la panza!", afirmó al rechazar la idea de que primero hubiera pertenecido al rock y luego se hubiera acercado al tango.

Una formación musical iniciada desde la infancia

Alejandro Daniel Melingo nació el 22 de octubre de 1957 en Buenos Aires. Su infancia transcurrió entre los barrios de Balvanera y Parque Patricios, en un entorno donde la música ocupaba un lugar central.

Su padrastro era manager del legendario cantor Edmundo Rivero, mientras que su abuela paterna había sido cantante en el teatro alla Scala de Milán.

Su formación académica comenzó con estudios de guitarra clásica y clarinete en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo. Posteriormente continuó su preparación en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y en la Universidad Católica Argentina, donde cursó armonía, composición, etnomusicología y música contemporánea.

Del exilio en Brasil al rock argentino

A fines de 1979 viajó a Brasil para escapar de la dictadura militar y se incorporó a la banda del músico Milton Nascimento, una de las principales figuras de la música popular brasileña.

Al regresar a Buenos Aires se integró a Los Abuelos de la Nada, donde interpretó saxofón, clarinete y guitarra junto a Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Cachorro López, Gustavo Bazterrica y Polo Corbella.

De ese período forma parte el álbum Vasos y Besos, que incluye la canción "Chalamán", definida por sus propios compañeros como una "genialidad hecha reggae marca Melingo".

Junto a Víctor Kesselman y Viviana Tellas también creó el espectáculo Juicio Oral y Público al Dr. Moreau, presentado por Los Abuelos en diciembre de 1981.

El nacimiento de Los Twist

A fines de 1983 dejó Los Abuelos de la Nada para concentrarse plenamente en Los Twist, banda que había fundado en 1982 junto a Pipo Cipolatti y que completaban Fabiana Cantilo e Hilda Lizarazu.

Con una propuesta marcada por sonidos de inspiración rockabilly y letras irreverentes, el grupo editó tres discos:

La dicha en movimiento (1983).

Cachetazo al vicio (1984).

La máquina del tiempo (1985).

Entre sus canciones más recordadas quedaron "Hulla hulla" y "Cleopatra (la reina del Twist)", convertidas con el tiempo en clásicos de una generación.

La etapa junto a Charly García

En 1984, Charly García lo convocó para participar de la presentación de Yendo de la cama al living y luego lo incorporó a su banda junto a Fito Páez, Fabiana Cantilo, Pablo Guyot, Willy Iturri y Alfredo Toth.

De aquella etapa surgió el álbum Piano Bar, considerado uno de los discos más celebrados del rock argentino. Dos años después, en 1986, viajó a España, donde colaboró con Los Toreros Muertos y posteriormente formó Lions in Love, grupo con el que grabó Lions in love (1989) y Psicofonías (1992).

Al regresar a Buenos Aires, en 1995, editó su primer trabajo solista, H2O, un álbum de predominio reggae y funk inspirado en El Eternauta, producido por Cachorro López y con participaciones de Andrés Calamaro y Pipo Cipolatti.

El giro definitivo hacia el tango

El cambio que marcaría definitivamente su carrera llegó en 1997, cuando orientó su trabajo hacia el tango y asumió la conducción del programa televisivo Mala Yunta, emitido por la señal Sólo Tango, donde músicos de rock interpretaban tangos.

Al año siguiente lanzó Tangos bajos (1998), trabajo con el que inició una extensa etapa de giras internacionales acompañado por Los Ramones del Tango. Posteriormente editó Ufa (2001), Santa milonga (2004) y Maldito tango (2007), estos dos últimos producidos en Francia por el sello Mañana, perteneciente a Gotan Project.

En esa etapa musicalizó poemas de Enrique Cadícamo, Celedonio Flores, Dante A. Linyera, Julián Centeya, Carlos de la Púa y Luis Alposta, con quien conformó una sociedad artística desde 1998 y escribió más de cuarenta tangos.

Durante su entrevista con Infobae, definió a Alposta como "el poeta lunfardo vivo más importante" y afirmó que le debía gran parte de su conocimiento sobre el tango.

Un legado reconocido dentro y fuera del país

Con una voz de estilo inconfundible, Melingo interpretó el tango con un modo de cantar que acompañaba el ritmo natural de su respiración y construyó un universo poblado por personajes vinculados al alcohol, los amores, los desencuentros y los márgenes de la legalidad.

Durante sus giras europeas, los diarios británicos The Guardian y The Independent lo describieron como "el hombre que está haciendo del tango algo seriamente cool" y lo compararon con Tom Waits al frente de Los Ramones del Tango.

En 2015 recibió el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno de los cinco mejores cantantes de tango de la década en Argentina.

En la entrevista concedida a Teleshow también reflexionó sobre la manera en que el tango era recibido fuera del país. Recordó que llevaba veinticinco años realizando varias giras anuales por Europa y señaló que solo en Francia había actuado en 45 ciudades, al tiempo que sostuvo que el género era percibido de manera diferente en el exterior, donde el debate sobre qué era o no era tango tenía otra dimensión.

Su último proyecto, Tangos bajos (Rework), reunía nuevas versiones de sus canciones junto a casi cuarenta artistas, entre ellos Andrés Calamaro, Fito Páez, Pity Álvarez, Pablo Lescano y el músico italiano Vinicio Capossela.

Al presentar ese trabajo dejó una reflexión que hoy adquiere un significado especial: "Cuando la terminamos de grabar, la obra está inconclusa, se termina de anidar en el oído de cada uno que la escucha". La presentación del álbum estaba prevista para el 21 de septiembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.