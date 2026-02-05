María Becerra sorprendió a todos con un rotundo cambio de look: el antes y después

El nuevo look de María Becerra no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

La cantante decidió dejar atrás su imagen más conocida para apostar por un cambio fuerte y visible, que fue leído por sus seguidores como un gesto con significado propio y no solo estético.

El corte elegido, con rapado lateral, marca un quiebre con su cabello largo habitual y refuerza una impronta urbana que conecta directamente con sus orígenes artísticos en 2019 y a la construcción de su identidad dentro de la escena musical.

Más allá de lo visual, el cambio funciona como una señal de movimiento interno, ya que para quienes siguen de cerca su recorrido, la decisión refleja el inicio de una nueva etapa, con mayor libertad estética y una búsqueda renovada.

El entorno cercano de Becerra acompañó y celebró el cambio, donde tanto la cantante como su pareja, J Rei, destacaron el trabajo del estilista Ezequiel Rojas y hablaron de una "nueva versión" de María.