BTS tiene todo listo para su regreso: show gratuito y una puesta en escena histórica

Tras cuatro años de espera, BTS volverá a los escenarios con un espectáculo gratuito que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año en Corea del Sur. El show convocará a unos 15.000 espectadores y se espera que miles de fans se concentren en los alrededores, según informó la agencia de noticias Yonhap.

El recital se realizará el 21 de marzo en la plaza de Gwanghwamun, considerada el corazón de Seúl, y combinará el repertorio del grupo con música tradicional coreana. La puesta en escena incluirá un componente ceremonial: los siete integrantes aparecerían caminando desde el interior del palacio Gyeongbokgung, recreando una procesión de estilo real.

"Parece que toda la nación lo está esperando", expresó el alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, al destacar la relevancia simbólica del evento durante una reunión organizativa.

El espectáculo contará con la participación de 50 bailarines y 13 músicos de una troupe tradicional, en línea con el concepto del nuevo disco del grupo, Arirang, que se lanzará el 20 de marzo. El álbum toma su nombre de la canción folclórica más representativa de Corea, símbolo de identidad y unión nacional.

Además de los asistentes presenciales, se instalarán pantallas gigantes en Seoul Plaza, frente al Ayuntamiento, para que unas 13.000 personas puedan seguir el show en directo. En total, las autoridades estiman que alrededor de 200.000 personas se congregarán en la zona, incluidas aquellas que se ubiquen en sectores especiales para "sentir la atmósfera".

Las reservas para las entradas gratuitas estarán disponibles tras un anuncio que se realizará próximamente a través de Weverse, la plataforma de comunidades de fans operada por Hybe, la agencia del grupo.

El espectáculo será transmitido en vivo por Netflix a las 20 (hora local) y estará dirigido por Hamish Hamilton, reconocido por su trabajo en los Premios Óscar, los MTV Video Music Awards y los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Además, la plataforma anunció el estreno del documental "BTS: el retorno", que se lanzará el 27 de marzo y abordará el regreso de la banda a los escenarios.