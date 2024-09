Aseguran que Pampita y Roberto García Moritán están separados: las razones

Tras los rumores en torno a la pareja, una fuente cercana aseguró que Pampita y Roberto García Moritán estarían separados y, aunque desmienten que exista un tercero en discordia, todo indica que el ministro habría tenido un amorío con una persona de la Legislatura.

Así lo informó días atrás Ángel de Brito en el ciclo que conduce en América TV, y resaltó el silencio de la modelo ante los rumores de que el político estuvo alojado cuatro noches en un hotel.

Según el conductor y sus "angelitas", la pareja llegó a su fin, pero por el momento siguen conviviendo en la misma casa. Si bien amigos cercanos a Carolina Ardohain negaron una infidelidad, Yanina Latorre reveló que el año pasado, la modelo encontró mensajes subidos de tono entre su marido y una periodista.

Las razones de la separación

“Ella se cansó, se hartó. Él está muy en su rol político y no genera un peso, y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo”, contó Latorre, dando a entender que una de las razones del distanciamiento fue por problemas económicos.

La panelista resaltó los trabajos que consiguió Pampita promocionando hoteles y marcas a través de sus redes sociales, un oficio que la permite viajar alrededor del mundo: “Se está por ir de viaje. En octubre y en noviembre va a Tailandia y a México”.

“Ella le reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido. Se casó y se enamoró porque le pareció un dulce y, textual, 'después se fue dando cuenta que es un nabo'”, reveló lo que le dijo su fuente.

A esta información, Ángel de Brito aportó que hay un rumor entre García Moritan y una persona cercana al mundo político: "Habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura".

Según Yanina, no sería la primera vez que el ministro demuestra estas conductas: “Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum. Le encontraron mensajes el año pasado con una periodista en pleno Bailando. No sé si consumaron”.

Al descubrir esto, Pampita le habría puesto un ultimátum a su marido luego de encontrar los textos: “Le dijo 'hasta acá', como que no vuelva a pasar. No es la primera vez que pasa algo, no estoy diciendo que él haya consumado. Desprolijidades en el teléfono, en pleno Bailando”.