Aseguran que Wanda Nara dejó a Martín Migueles y se conocieron los motivos

El vínculo sentimental entre Wanda Nara y Martín Migueles habría llegado a su fin en medio de un contexto atravesado por versiones, repercusiones mediáticas y la aparición del empresario en una investigación judicial vinculada al sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).

La noticia de la supuesta ruptura comenzó a circular pocas horas después de que trascendiera que Migueles, junto a Elías Picirillo y Francisco Hauque, podría haber participado de una operatoria destinada a facilitar el acceso irregular a divisas en el mercado oficial de cambios.

Según informó la periodista Naiara Vecchio, la decisión de finalizar la relación se habría producido mientras Wanda Nara permanece en Uruguay, donde actualmente se encuentra trabajando en el rodaje de una película.

De acuerdo con esa versión, las diferencias entre ambos comenzaron a profundizarse a partir del viaje laboral de la empresaria. "Terminaron en buenos términos", sostuvo Vecchio al referirse al desenlace de la relación.

Una separación más

La ruptura se produjo poco tiempo después de que la pareja compartiera un viaje por Europa y Asia, una etapa que había mostrado señales de estabilidad y cercanía en las redes sociales. Días antes de conocerse la noticia de la separación, Wanda Nara había publicado incluso una imagen de Martín Migueles junto a sus hijas —fruto de su relación con Mauro Icardi— y sus mascotas en el Chateau Libertador.

Sin embargo, la aparición del nombre del empresario dentro de una causa judicial de alto impacto generó nuevas especulaciones alrededor del vínculo. En redes sociales comenzaron rápidamente las versiones que sostienen que la separación podría formar parte de una "operación" impulsada por la conductora para despegarse del escándalo judicial que involucra a Migueles.

Pese a eso, no sería la primera crisis atravesada por la pareja durante su relación.

Los antecedentes de distanciamiento

La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles ya había atravesado un período de distanciamiento durante el verano. En aquel momento, la modelo Claudia Ciardone aseguró públicamente que el empresario le enviaba mensajes y le proponía encuentros en los médanos de Punta del Este.

Ese episodio generó tensiones dentro de la pareja y derivó en un alejamiento transitorio que luego habría sido superado.

Ahora, el nuevo quiebre aparece en un contexto completamente distinto, marcado por la exposición judicial y las derivaciones de una investigación que involucra supuestas maniobras vinculadas al acceso irregular al mercado oficial de cambios.

La causa judicial y las sospechas sobre SIRA

El nombre de Martín Migueles comenzó a ocupar un lugar central dentro del expediente luego del levantamiento parcial del secreto de sumario dispuesto en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas al sistema SIRA. La investigación apunta a determinar la existencia de un entramado conformado por empresarios, intermediarios y funcionarios públicos sospechados de facilitar el acceso irregular a dólares oficiales mediante el pago de coimas calculadas sobre el valor del dólar blue.

Según la reconstrucción realizada en el expediente, una de las líneas más sensibles de la causa se centra en conversaciones mantenidas por Migueles con diferentes interlocutores interesados en acceder rápidamente al mercado oficial de cambios.

De acuerdo con la fiscalía, los mensajes incorporados al expediente muestran "una cadena de intermediación" con distintos niveles de participación.

La estructura descripta por los investigadores estaría integrada por:

Empresas interesadas en obtener divisas oficiales.

Contactos que acercaban esas compañías.

Martín Migueles como nexo operativo.

Personas que presuntamente tendrían capacidad de "gestionar o influir" sobre aprobaciones estatales.

La causa busca determinar si existió una operatoria ilegal destinada a agilizar autorizaciones dentro del sistema SIRA mediante mecanismos irregulares.

El impacto mediático y el nuevo escenario

La aparición pública de estos elementos judiciales modificó por completo el contexto alrededor de la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles. La empresaria quedó nuevamente en el centro de la atención mediática, aunque esta vez no por cuestiones vinculadas a su carrera o a su vida familiar, sino por las derivaciones de una investigación judicial que salpica directamente a quien hasta ahora era señalado como su pareja.

Mientras Wanda permanece en Uruguay trabajando en una película, el nombre de Martín Migueles continúa mencionado dentro de un expediente que involucra presuntas maniobras sobre el acceso al dólar oficial y posibles conexiones entre empresarios e intermediarios.

En ese escenario, la separación de la pareja quedó inevitablemente atravesada por el impacto público y judicial de una causa que continúa avanzando y que, tras el levantamiento parcial del secreto de sumario, comenzó a revelar detalles sobre las supuestas gestiones realizadas para "sacar la SIRA".