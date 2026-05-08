"La Bomba Tucumana" revolucionó Gran Hermano con besos, coqueteos y un triángulo inesperado

La presencia de Gladys "La Bomba Tucumana" en Gran Hermano: Generación Dorada continúa generando repercusiones dentro y fuera de la casa. Desde su ingreso al reality, la cantante logró posicionarse como una de las figuras centrales de esta edición, no solo por su personalidad frontal y extrovertida, sino también por los vínculos que comenzó a construir con distintos participantes. En las últimas horas, su nombre volvió a instalarse con fuerza en redes sociales luego de protagonizar una serie de escenas cargadas de tensión romántica junto a Franco Zunino y Manuel Ibero.

El episodio que más comentarios generó ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando las cámaras 24 horas del programa captaron a la artista compartiendo besos con Franco Zunino frente al resto de sus compañeros. La secuencia no tardó en multiplicarse en redes sociales y consolidó aún más el protagonismo de la cantante dentro del juego.

Un interés que comenzó desde el primer día

El acercamiento entre Gladys y Franco Zunino no surgió de manera repentina. Desde el comienzo de Gran Hermano: Generación Dorada, la cantante había dejado en evidencia su interés por el personal trainer. De hecho, desde el "día uno" mostró señales claras de querer establecer una conexión más cercana con él e incluso llegó a manifestarle que le interesa entablar un acercamiento una vez que ambos estén fuera de la casa.

Ese coqueteo constante fue creciendo con el correr de los días y terminó convirtiéndose en uno de los ejes relacionales más comentados de la convivencia. La actitud de la cantante también derivó en distintos cruces con Luana Fernández, quien previamente aparecía vinculada sentimentalmente con Zunino dentro del reality.

La tensión entre ambas participantes comenzó justamente a partir de ese interés compartido. Mientras Luana Fernández era considerada el "interés romántico" previo de Franco Zunino antes del ingreso de Gladys, la irrupción de la cantante alteró esa dinámica y provocó enfrentamientos en más de una ocasión.

Besos frente a todos y repercusión inmediata

La escena registrada durante la madrugada de este viernes marcó un punto de inflexión en esa historia. Las cámaras 24 horas mostraron cómo Gladys "La Bomba Tucumana" y Franco Zunino finalmente llevaron su conexión al plano físico. Frente a otros participantes de la casa, ambos compartieron un par de besos que confirmaron la cercanía que venían construyendo desde hacía días.

El momento no pasó desapercibido para la audiencia. La secuencia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a comentar el comportamiento de la cantante y el impacto que su presencia tiene dentro del reality.

Entre los aspectos que más repercusión generaron se destacaron:

El visible interés de Gladys por Franco Zunino desde el inicio del programa.

Los enfrentamientos previos con Luana Fernández.

La concreción del acercamiento frente a las cámaras 24 horas.

La reacción de los compañeros presentes en la escena.

La situación consolidó a la cantante como una de las participantes con mayor exposición mediática de la temporada y reforzó la idea de que su paso por el programa está marcado por una fuerte impronta emocional y provocadora.

El acercamiento previo con Manuel Ibero

Sin embargo, el episodio con Franco Zunino no fue el único momento de alto voltaje protagonizado por la artista. Horas antes de ese acercamiento, Gladys también había tenido una escena íntima y cargada de insinuaciones con Manuel Ibero.

Las cámaras de la gala en vivo mostraron a ambos conversando muy cerca uno del otro. En ese contexto, la cantante comenzó a elogiar el perfume de Manuel con un tono claramente seductor. La conversación rápidamente escaló en intensidad cuando ella aprovechó para jugar marcándole besos con su pintalabios sobre el rostro.

La situación tomó aún más temperatura cuando Gladys, sin filtros, le expresó directamente: "Tenés ese perfume y después te quiero comer la boca".

La reacción de Manuel Ibero fue mucho más contenida. El participante simplemente respondió con una pregunta breve: "¿Sí?". Lejos de retroceder, la cantante redobló la apuesta y continuó con sus insinuaciones.

Según se pudo escuchar en la transmisión, Gladys afirmó que la boca de Manuel "es tremenda" y agregó que lo que ella quiere es que él "se la coma". La conversación quedó abruptamente interrumpida cuando Santiago Del Moro decidió cortar la transmisión en vivo.

Una protagonista central de la temporada

Con estas escenas, Gladys "La Bomba Tucumana" volvió a ocupar el centro de la conversación alrededor de Gran Hermano: Generación Dorada. Su paso por el programa aparece atravesado por el juego de la seducción, los vínculos cambiantes y las situaciones de alta exposición que rápidamente encuentran eco en redes sociales.

En pocos días, la cantante logró instalar múltiples focos narrativos dentro de la casa:

Su cercanía con Franco Zunino.

Los cruces con Luana Fernández.

El intercambio cargado de insinuaciones con Manuel Ibero.

La viralización constante de sus escenas dentro del reality.

La combinación de estos elementos terminó por convertirla en una figura central de la temporada, capaz de generar repercusión tanto dentro de la convivencia como fuera de ella.