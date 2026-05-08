Se conoció con quién le propuso un trío Adabel Guerrero a su exmarido

La confirmación de la separación entre Adabel Guerrero y Martín Lamela generó una fuerte repercusión mediática y provocó que se viralizara nuevamente una entrevista realizada en enero de 2025, en la que la bailarina había revelado detalles íntimos de su relación con quien hoy es su exmarido.

En aquel diálogo con Sebastián Wanraich en el programa La Noche Perfecta (eltrece), la artista reconoció que le había propuesto a Lamela concretar un trío sexual, una idea que el empresario rechazó de manera terminante. La repercusión de esas declaraciones cobró una nueva dimensión luego de conocerse oficialmente la ruptura de la pareja, especialmente por el contexto en el que ambos decidieron hablar públicamente sobre el final de su vínculo.

La confesión que se volvió viral

Durante la entrevista televisiva, Guerrero habló sin rodeos sobre algunos deseos personales que comenzaron a surgir a partir de su experiencia laboral en Sex, la propuesta teatral creada por José María Muscari. Según contó, ese trabajo modificó su mirada sobre ciertos aspectos de la intimidad y despertó nuevas inquietudes.

"Le planteé un trío y me dijo que no. Había una candidata, una chica que estaba en Sex. Se lo propuse seriamente porque quiero estar con una mujer en algún momento, pero él me dijo que ni loco", relató la bailarina ante Wanraich.

La revelación no quedó allí. Guerrero también deslizó la posibilidad de mantener una relación abierta, aunque nuevamente recibió una negativa por parte de Lamela. Según explicó, el empresario no estaba dispuesto a aceptar ese tipo de dinámica en la pareja.

La artista reconoció además que su participación en Sex fue determinante para comenzar a replantearse cuestiones personales vinculadas al deseo y la exploración íntima. En ese sentido, sostuvo que la experiencia "le abrió la cabeza", impulsándola a interesarse por "nuevos terrenos" en el plano sexual y emocional.

El desgaste de una relación de 17 años

Días después de que Martín Lamela publicara un mensaje anunciando la separación, Adabel Guerrero decidió expresarse públicamente y brindar su versión sobre el final de la relación.

En un posteo de Instagram, la bailarina explicó que la ruptura fue consecuencia de un deterioro progresivo del vínculo y dejó en claro que no se trató de una decisión repentina.

"Con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro. Durante años intentamos sostener, acompañar y reconstruir el vínculo, pero también tuve que enfrentar una verdad personal: ya no me estaba sintiendo bien", expresó.

Las palabras de Guerrero reflejaron un proceso largo y complejo, atravesado por intentos de recomposición y una profunda reflexión personal. En ese mismo mensaje, la artista contó que necesitó iniciar terapia para poder tomar la decisión definitiva de separarse.

Entre las frases más significativas de su comunicado, destacó: "Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte".

El mensaje de Martín Lamela y la frase que generó polémica

La primera manifestación pública sobre la ruptura había llegado por parte de Martín Lamela. Aunque aclaró no ser "una persona de los medios", explicó que decidió hablar debido a la información que comenzaba a circular en la prensa.

"No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó", escribió.

Sin embargo, el tramo más comentado de su mensaje fue una frase que muchos interpretaron como una referencia indirecta a una posible infidelidad o a decisiones personales de Guerrero que habrían afectado la confianza dentro de la pareja.

"En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa", agregó.

La publicación tuvo un fuerte impacto en redes sociales y generó especulaciones inmediatas. Lamela, además, decidió bloquear los comentarios del posteo para evitar críticas, burlas y preguntas sobre la situación.

El pedido de privacidad y el foco en Lola

En medio de la exposición pública y la repercusión mediática, tanto Guerrero como Lamela hicieron referencia al impacto emocional que la separación podría tener en su entorno familiar, especialmente en su hija Lola.

Lamela cerró su mensaje con un pedido explícito para evitar que la situación escalara aún más en los medios y en redes sociales.

"Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias", concluyó.

La historia de la pareja, marcada por más de 17 años de relación, quedó así atravesada por declaraciones públicas, confesiones íntimas y versiones cruzadas que expusieron un desgaste que, según ambos reconocieron, llevaba tiempo desarrollándose.

Entre entrevistas recuperadas, posteos en redes sociales y mensajes cargados de dolor, la separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela se convirtió en uno de los episodios más comentados del espectáculo argentino en las últimas horas.