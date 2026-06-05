Así fueron las últimas horas del Indio Solari en su casa de Parque Leloir

La música argentina sufre una pérdida irreparable. Este viernes se conoció la noticia del fallecimiento de Carlos Alberto Solari, popularmente conocido como el Indio Solari, a los 77 años de edad. El deceso del fundamental músico se produjo en el interior de su vivienda ubicada en la zona residencial de Parque Leloir, provincia de Buenos Aires.

Según los datos recabados sobre sus últimos momentos de vida, la noche del jueves transcurrió en un ambiente de absoluta normalidad. El cantante cenó con tranquilidad y, posteriormente, se tiró a la piscina de su propiedad. En todo momento, el artista estuvo acompañado de su familia. Sin embargo, el cuadro cambió drásticamente cuando Solari sufrió una descompensación, lo que obligó a sus allegados a comunicarse al 911 para solicitar asistencia médica de urgencia.

Tras confirmarse el fallecimiento, se desplegó un procedimiento legal de rutina en la propiedad del músico. En el lugar se montó un operativo de la Fiscalía, específicamente a cargo de la Fiscalía que interviene es la número 2 de Ituzaingó. En las inmediaciones de la vivienda se constató la presencia de varios fanáticos que se fueron acercando de manera espontánea al enterarse de la noticia, sumado a los patrulleros policiales y la ambulancia que trasladará su cuerpo.

La batalla contra la enfermedad y los rumores previos

La salud de la voz de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado había sido objeto de atención pública constante durante la última década. El propio Solari se encargó de revelar su diagnóstico médico hace diez años, abordando la situación de una manera muy particular. El 12 de marzo de 2016, ante una multitud calculada en unos 150.000 fanáticos en el Hipódromo de Villa Aguirre, Tandil, el cantante interrumpió el show para hablar de su estado de salud de forma sorpresiva y con su habitual ironía. En aquella oportunidad, pronunció una frase que quedó grabada en la memoria de sus seguidores: "Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero bueno, así es la vida".

Recientemente, el entorno del músico debió lidiar con falsas alarmas sobre su estado físico. Hace exactamente dos meses, el Indio Solari estuvo en el foco de la discusión pública debido a los rumores sobre un supuesto ACV. Esta versión generó una fuerte reacción familiar, al punto de que su esposa salió a desmentirlo con enojo a través de un documento oficial para llevar tranquilidad a sus seguidores.

En ese momento, la familia difundió un reporte preciso sobre la realidad médica del intérprete:

La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor.

Dichos estudios se realizaban por indicación médica.

Su salud está estable en el momento de la emisión del reporte.

El legado del ícono del rock nacional

La trayectoria del Indio Solari se inscribe en las páginas doradas de la cultura popular argentina. El artista nació el 17 de enero de 1949. Durante la década del '50, su familia se mudó a La Plata, una ciudad que resultaría estratégica para su desarrollo personal y artístico, ya que allí pasaría gran parte de su niñez y adolescencia. Fue en ese contexto platense donde se produjo un encuentro clave para la historia de la música local: Solari conoció a Skay Beilinson.

Junto a Beilinson, asumió el rol de fundador de Los Redonditos de Ricota, la agrupación formalmente conocida como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con el paso de los años y una discografía que marcó a fuego a varias generaciones, la crítica y el público la consagraron como una de las mejores bandas del mundo. Tras la disolución del conjunto, el cantante continuó su camino masivo liderando el proyecto de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, revalidando su estatus como un icono del rock nacional indiscutido y un exitoso intérprete cuya obra movilizó multitudes inéditas en el país. Sus restos serán trasladados desde su última residencia en Parque Leloir, mientras el país asimila la partida de Carlos Alberto Solari.