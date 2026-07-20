"Ojalá lo prohíban de por vida": la dura reacción contra el show de medio tiempo

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo estuvo marcada por la expectativa deportiva, sino también por la repercusión que generó una de las principales novedades implementadas por la FIFA: un espectáculo musical durante el entretiempo inspirado en el formato del Super Bowl.

En ese contexto, el conductor Mario Pergolini manifestó públicamente su rechazo a esta incorporación mediante un mensaje publicado en una historia de Instagram mientras se disputaba el encuentro.

Su comentario rápidamente comenzó a circular en redes sociales y abrió un intenso intercambio de opiniones entre quienes consideran que el fútbol debe mantener sus tradiciones y quienes apoyan la inclusión de grandes espectáculos musicales dentro de los eventos deportivos de mayor trascendencia.

El mensaje de Pergolini durante el partido

En su publicación, Pergolini expresó de manera contundente su postura sobre el show organizado para el descanso del encuentro. "Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks", escribió el conductor de Otro día perdido.

Lejos de limitarse a cuestionar el formato, también hizo referencia a algunos de los protagonistas del espectáculo.

"Y más si están Shakira y Coldplay", agregó. Su mensaje reflejó no solo su desacuerdo con la incorporación de un show musical en medio de un partido de fútbol, sino también con las pausas destinadas a la hidratación de los futbolistas, conocidas como cooling breaks.

Opiniones divididas en las redes sociales

La publicación de Pergolini se difundió mientras millones de personas seguían el desenlace del campeonato y rápidamente generó reacciones contrapuestas.

Por un lado, numerosos usuarios respaldaron su postura y coincidieron en que el fútbol no necesita un espectáculo musical durante el entretiempo, sosteniendo que el atractivo principal de una final mundialista debe estar exclusivamente en el desarrollo del juego.

En el otro extremo, hubo quienes defendieron la propuesta impulsada por la FIFA y destacaron la presencia de artistas internacionales, valorando la decisión de adoptar un formato similar al que caracteriza a la final de la NFL. El intercambio de opiniones trasladó el foco del debate desde el resultado deportivo hacia la transformación de uno de los eventos más importantes del calendario futbolístico mundial.

Un espectáculo sin precedentes impulsado por la FIFA

Durante la final del Mundial 2026, la FIFA apostó por un despliegue artístico inédito para acompañar el entretiempo del partido decisivo.

El espectáculo reunió a figuras internacionales como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira, quien interpretó "Dai Dai", tema oficial del torneo.

La producción artística estuvo bajo la dirección de Chris Martin, líder de Coldplay, con el objetivo de emular la magnitud y el impacto de los tradicionales espectáculos organizados durante el Super Bowl de la NFL.

La propuesta buscó integrar música, entretenimiento y deporte en un mismo escenario, incorporando un formato que hasta ahora no formaba parte de las finales de la Copa del Mundo.

Once minutos de música durante el descanso

El show tuvo una duración de 11 minutos, mientras que el descanso total del partido se extendió durante 17 minutos. Según se informó, ese tiempo representó apenas dos minutos más que el entretiempo habitual y contempló tanto el desarrollo del espectáculo como las tareas de montaje y desmontaje del escenario.

La secuencia artística comenzó con la presentación de Madonna, quien estuvo acompañada por los exfutbolistas Ronaldo y Ronaldinho.

Posteriormente participaron el Coro PS22, Plaza Sésamo, Los Muppets y el grupo BTS, que interpretó su éxito "Dynamite". Más adelante fue el turno de Justin Bieber, quien presentó el tema "Everything Hallelujah", mientras que el cierre del espectáculo volvió a quedar en manos del Coro PS22.

La participación de Shakira, con la interpretación de "Dai Dai", formó parte de una propuesta artística diseñada especialmente para la final del torneo.

Fútbol tradicional o espectáculo global

La reacción de Mario Pergolini puso nuevamente sobre la mesa un debate acerca del modelo de espectáculo que la FIFA busca impulsar para sus principales competencias.

Mientras algunos sectores consideran que la incorporación de shows musicales amplía el atractivo internacional del torneo y acerca la Copa del Mundo a otros grandes eventos deportivos, otros entienden que ese tipo de propuestas modifica la esencia del fútbol y desvía la atención del aspecto deportivo.

Las distintas reacciones generadas por el mensaje del conductor reflejaron esa división de opiniones entre quienes priorizan el formato tradicional de los partidos y quienes apoyan la integración de producciones musicales de gran escala durante los momentos de pausa.

Más allá de las posiciones encontradas, la implementación del espectáculo de entretiempo se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la final entre Argentina y España, sumándose al desarrollo deportivo como uno de los temas centrales de la jornada.