Wanda Nara denunció que entraron a su casa de Milán mientras ella estaba en la final del Mundial

La empresaria y mediática Wanda Nara sufrió un robo en su residencia de campo ubicada en Milán, Italia, mientras se encontraba en Estados Unidos presenciando la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey. El hecho ocurrió mientras la atención pública estaba concentrada en el cierre del torneo, aunque el episodio familiar obligó a la empresaria a modificar sus planes y priorizar el regreso junto a sus seres queridos.

Según informó la propia Nara, el ingreso a la vivienda fue realizado por tres delincuentes, quienes irrumpieron en la propiedad mientras sus hijos se encontraban dentro de la casa. Los menores, hijos de sus relaciones con Maxi López y Mauro Icardi, estaban bajo el cuidado de su abuela, Nora Colosimo, quien fue la encargada de alertarla sobre lo ocurrido.

La noticia fue confirmada este domingo, a pocas horas de finalizado el Mundial, por la propia empresaria mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. En el mensaje, explicó las circunstancias del robo y llevó tranquilidad respecto del estado de sus hijos: "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final entraron 3 personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos".

La prioridad: la seguridad de sus hijos

Tras conocer la situación, Wanda Nara destacó que el eje principal de su preocupación fue el bienestar de sus hijos y no las pérdidas materiales ocasionadas por el robo. La empresaria aseguró que los menores se encontraban bien luego del momento de temor vivido dentro de la vivienda.

En su comunicación pública, subrayó: "Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos". Además, señaló que la familia tomará medidas adicionales luego del episodio y confirmó que contará con custodia durante un tiempo debido al impacto emocional generado por lo sucedido.

Nara también resaltó la actitud de sus hijos frente a la situación y expresó su orgullo por la manera en que lograron acompañarse entre ellos: "Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas; entre todos se tranquilizaban".

El relato de la empresaria puso el foco en las consecuencias que un hecho de estas características puede generar en el entorno familiar, especialmente cuando los hijos se encuentran presentes durante el momento del robo.

Documentos familiares entre los objetos sustraídos

Además del impacto provocado por la irrupción de los delincuentes, Wanda Nara informó que entre los elementos robados se encontraban documentos valiosos de la familia. La recuperación y reconstrucción de esa documentación pasó a ser una de las tareas inmediatas tras el episodio.

En ese sentido, explicó que junto con Maxi López estaban organizando el regreso a Italia para resolver la situación: "Maxi y yo estamos buscando un vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia".

Los trámites vinculados a esos documentos forman parte de las gestiones que la familia deberá realizar luego del robo, mientras continúan esperando avances en la investigación del hecho ocurrido en la residencia de campo de Milán.

La intervención de la policía y las imágenes de seguridad

Luego del asalto, Wanda Nara agradeció públicamente la asistencia brindada por las fuerzas de seguridad italianas, que se presentaron en la propiedad y permanecieron en el lugar para colaborar con la protección de sus hijos.

"Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos", expresó la empresaria en su comunicado, destacando el acompañamiento recibido tras el ingreso de los delincuentes a la vivienda.

Asimismo, confirmó que la propiedad contaba con cámaras de seguridad activas al momento del robo. Según sus propias palabras, existe material registrado que podría contribuir a la identificación de los responsables: "Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. ¡Espero que pronto los encuentren!".

Un mensaje final sobre las pérdidas y la familia

Al cerrar su comunicado, Wanda Nara agradeció las muestras de apoyo recibidas luego de que trascendiera la noticia. En medio de la preocupación generada por el robo y el temor que permaneció en sus hijos, la empresaria eligió remarcar la importancia de preservar la tranquilidad familiar.

Su reflexión final estuvo centrada en relativizar los bienes materiales frente al valor de la seguridad de sus seres queridos: "Gracias por tantos mensajes. Lo material se recupera".

El episodio dejó como principales consecuencias el robo de documentos familiares, la necesidad de realizar nuevas gestiones administrativas y la decisión de reforzar la seguridad durante un período de tiempo. Sin embargo, el eje del mensaje de Nara estuvo puesto en un aspecto central: sus hijos se encuentran bien luego del gran susto vivido en la residencia de campo de Milán.