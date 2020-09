Baby Etchecopar: El coronavirus no es joda, la saqué barata

Baby Etchecopar grabó un video dedicado a sus seguidores, contó que fue dado de alta tras haberse contagiado el coronavirus Covid-19, les pidió que se cuiden por la pandemia y anunció que volverá a A24 y Radio Rivadavia el 7 de septiembre.

"Quería darle un saludo y agradecerle a toda la gente que se preocupó. El lunes vuelvo a laburar”, comenzó el periodista en la grabación difundida por Javier Díaz, su compañero en el exitoso ciclo televisivo Basta Baby, que lidera el rating del cable en su franja horaria nocturna.

Con tono serio, el polémico comunicador advirtió el peligro que representa el virus, asegurando que este no es para nada fácil.

“Ya estoy ahora de alta. No jodan. Uno se cree que es joda, pero llega un momento en que te dicen 'positivo' y se te llena el traste de preguntas. Nosotros la sacamos barata, pero se podría haber complicado”, reconoció el presentador de televisión y radio, incluyendo también en su mensaje a Silvia Cupeiro, su pareja. “Estamos muy bien y la pasamos muy bien, pero hay que cuidarse porque está (el virus), el único mensaje que puedo dar es ese, hay que cuidarse porque está en todos lados y a cualquiera nos puede pasar. No hay vacuna y no somos inmunes", reflexionó el conductor.

“Gracias a todos y gracias por haber estado”, concluyó Etchecopar, que tal como él anunció, volverá a la pantalla de A24 y al aire de la AM Rivadavia 630, donde está al frente del ciclo Baby en el medio, en el que hizo participaciones por teléfono durante su periodo de recuperación, mientras que en la señal de noticias pasaron repeticiones.