El sorpresivo guiño a la Argentina en la apertura de los Premios Oscar y que es viral

La 98° entrega anual de los Premios Oscar, organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, comenzó con un momento que rápidamente captó la atención del público internacional y especialmente de la audiencia argentina.

La ceremonia, celebrada este domingo, reunió a figuras de la industria cinematográfica para reconocer lo mejor del cine del último año. En ese contexto, el encargado de abrir la gala fue el comediante y presentador Conan O'Brien, quien tuvo a su cargo el discurso inicial frente a la audiencia global que sigue el evento cada año.

Durante su intervención, el conductor incluyó un mensaje en español dirigido a la Argentina, un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó múltiples reacciones entre los usuarios. El momento se produjo en el marco de un discurso que buscó resaltar el carácter internacional de la ceremonia y el valor del cine como espacio de encuentro cultural.

Conan O\'Brien menciona a Argentina en su monologo de presentación a la gala de los #Oscars 😅 pic.twitter.com/jMy3Lv6MBD \— Ro (@borrnslippy) March 15, 2026

Un discurso centrado en el optimismo

En su mensaje de apertura, O'Brien apeló a un tono reflexivo al referirse al contexto global. El conductor hizo una llamada al optimismo en lo que describió como un momento complejo para el mundo.

"El evento de hoy es internacional, pero si puedo ser serio por un momento, la gente que nos ve ahora en todo el mundo es consciente de que vivimos en tiempos muy caóticos y tenebrosos", sostuvo durante su discurso frente al público presente en la ceremonia.

El presentador utilizó esa reflexión como punto de partida para destacar el papel que cumple el cine como espacio de creatividad y encuentro entre culturas. A lo largo de su intervención, también subrayó la importancia del idioma español en el mundo, un elemento que vinculó con el carácter multicultural de las producciones cinematográficas que integran la competencia de este año.

El guiño a la Argentina que se volvió viral

Hacia el final de su discurso, el conductor decidió saludar directamente a los espectadores de distintos países en sus idiomas nativos. Fue entonces cuando incluyó una referencia explícita a Argentina, un gesto que generó una rápida repercusión en las redes sociales.

En ese momento, O'Brien se dirigió a la audiencia con un saludo en español. "Si nos estás viendo en Argentina, 'Hola, soy Conor O'Brien. Es un placer darle la bienvenida a los Oscars'", se lo escuchó decir durante la transmisión.

El fragmento del discurso comenzó a circular rápidamente en internet y provocó una avalancha de comentarios de usuarios que destacaron la mención al país en el marco de uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica.

La reacción en redes sociales fue inmediata. El clip se viralizó y generó múltiples mensajes de sorpresa, entusiasmo y humor por parte de usuarios argentinos que seguían la ceremonia.

Un momento destacado en el inicio de la gala

El saludo a la Argentina se convirtió en uno de los momentos más comentados de la apertura de la ceremonia. En una gala que cada año es observada por millones de espectadores en todo el mundo, el gesto del presentador logró captar la atención de una audiencia específica dentro de ese público global.

El guiño también reforzó el tono del discurso inicial, que buscó destacar la dimensión internacional del cine y su capacidad para conectar culturas, idiomas y audiencias de distintos países.

En el inicio de la 98° edición de los Premios Oscar, el mensaje de Conan O'Brien combinó humor, reflexión y un saludo multicultural que incluyó a la Argentina y que rápidamente se convirtió en un momento viral de la ceremonia.