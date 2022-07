Barby Franco a lo Evaluna: Reveló que quiere comerse la placenta de su bebé

La modelo Barby Franco estuvo de invitada en LAM para hablar del embarazo de cuatro meses que está cursando junto a su pareja, el abogado Fernando Burlando, y reveló que está evaluando la posibilidad de comerse la placenta al momento del parto, que será para fines de 2022.

"Ya me pedí una habitación en una clínica muy linda, con música y todo. Lo que me da mucha intriga es el tema de la placenta", expresó la modelo, dándole el pie al conductor, Ángel de Brito, para preguntarle: "¿Te la vas a comer?".

"Capaz que sí... Me da como mucha intriga. Me encanta el chinchulín y me dijeron que es muy parecido al gusto del chinchulín", justificó Barby.

En ese momento saltó la panelista Yanina Latorre a cuestionar la idea de Franco: "¡No te quieras hacer la distinta! Venías bien con la nota, ahora no te soporto. Ahora que se puso de moda, todos los que son snobs y tienen guita lo quieren hacer".