Benjamín Amadeo reveló cómo transitó la separación de Lali Espósito: Viví un desborde que nunca hubiera imaginado

Después de estar cinco años en pareja, Lali Espósito y Benajamín Amadeo se separaron en agosto de 2015. Su relación se había caracterizado por el perfil bajo y no hubo escándalos durante el tiempo que duró. Sin embargo cuando el romance llegó a su fin, algunos medios empezaron a publicar versiones y especulaciones en torno a la ruptura. Una situación que el actor reconoce que lo afectó mucho.

Invitado a PH: Podemos Hablar (Telefe), Amadeo reconoció que la separación cobró una dimensión que nunca se hubiese imaginado. “La verdad es que mi situación mediática estuvo en segundo plano. Yo tuve una relación que fue maravillosa y, lo otro, fue como consecuencia que estábamos trabajando en televisión como actores y Lali es una estrella”, analizó.

Y agregó: “Yo disfruté mucho de la relación porque nosotros no vivíamos una vida mediatizada, era simplemente consecuencia de nuestro trabajo. Entonces para mí no fue un padecimiento estar con alguien muy reconocido o famoso”.

En contrataste con la forma en que ellos vivieron su amor, el fin del noviazgo se convirtió en un tema central para los programas de espectáculos. “Viví como un desborde de conjeturas, de titulares y demás, que no era algo que hubiese imaginado. Fue una especie de big bang de noticias... 'y está deprimido, y ella está deprimida'. Y todo es una especie de mezcla rarísima de imaginaciones. Por lo general, no suele ser tan precisa la información que se da”, recordó.

El cantante aseguró que esa experiencia fue realmente muy incómoda. “Me empezaron a pasar cosas que nunca me imaginé que me iban a pasar, como tener guardia periodística en mi casa. Me pasó que salí a comprar una cebolla para hacer un tuco y me sacaron una foto en jogging, un domingo que fui a la verdulería. Entonces, en la foto se veía alguien muy deprimido. Hubo una nota que fue: ´La depresión de Benja Amadeo´. Y yo no estaba deprimido, pero miré la nota y la foto y dije: ´Che, pará, este pibe de la foto con una sola cebolla en una bolsa no está bien´”, expuso.

Ya cicatrizadas viejas heridas, Benja y Lali mantienen una muy buena relación. Incluso, ambos suelen dedicarse elogios cuando brindan entrevistas. “Tengo muy buena onda con ella y con su familia, con María José, su mamá también, le mandamos un beso”, afirmó Amadeo.

Benjamín Amadeo: “Lali Espósito me dejó por Mariano Martínez”

La única polémica real en torno a su separación ocurrió cuando Benjamín Amadeo señaló que la intérprete de “Ego” lo había dejado por Mariano Martínez, a quien conoció en las grabaciones de Esperanza Mía (eltrece). “No sé si es que me dejó por Mariano. Terminó conmigo y a los dos meses estaba con él. Después cada uno hace la apreciación que quiere”, sostuvo para bajarle el tono a sus declaraciones en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) en 2016.

Por aquellos años, Lali ya era una gran figura. Empezó a tener horarios muy complicados, por las exigencias de grabación de una tira diaria, y a eso se le sumó, a mitad de año, el teatro, que consumía todo su tiempo. Y esa fue la versión “oficial” de la ruptura: la falta de tiempo.