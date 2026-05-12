Adelantaron cómo será "Todo", la última serie que grabó Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni, ocurrida el pasado 20 de abril a los 86 años, continúa generando conmoción entre familiares, colegas y amigos que compartieron con él proyectos artísticos y décadas de trayectoria. En medio de ese impacto emocional, comenzaron a conocerse detalles de uno de los últimos trabajos audiovisuales que dejó el actor: la serie "Todo", continuación de "Nada", la ficción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat que había alcanzado una importante repercusión internacional.

Los realizadores hablaron sobre el proyecto y revelaron que la nueva producción ya contaba con una parte significativa de las grabaciones realizadas junto a Brandoni antes de su fallecimiento. Además, adelantaron que la serie incorporará a una figura internacional de primer nivel, en una apuesta similar a la participación que tuvo Robert De Niro en la primera temporada.

Una continuación marcada por la ausencia de Brandoni

"Nada" se convirtió en uno de los proyectos más celebrados de Mariano Cohn y Gastón Duprat. La serie narraba la historia de Manuel Tamayo Prats, un crítico gastronómico porteño, sofisticado, amante del arte y defensor de las costumbres tradicionales, cuya vida cambiaba abruptamente tras la muerte de la empleada doméstica que lo había acompañado durante décadas.

El personaje, interpretado por Luis Brandoni, debía adaptarse entonces a una nueva dinámica cotidiana junto a una empleada llegada desde Paraguay, en una convivencia atravesada por tensiones, ironías y situaciones cargadas de humor y sensibilidad. La ficción combinó varios de los elementos característicos del universo narrativo de Cohn y Duprat:

Una crítica social filosa.

Un sarcasmo estilizado.

Una mirada conceptual sobre la gastronomía.

Una fuerte presencia de la Ciudad de Buenos Aires como escenario narrativo.

El impacto de la serie trascendió las fronteras argentinas, especialmente tras la incorporación de Robert De Niro, quien tuvo una participación destacada y rompió la cuarta pared desde el comienzo de la historia.

Ese éxito impulsó rápidamente el desarrollo de una segunda temporada. Sin embargo, el fallecimiento de Brandoni modificó por completo el proceso creativo previsto inicialmente por los realizadores.

"Todo", la serie póstuma de Luis Brandoni

Mariano Cohn confirmó que gran parte de las grabaciones de "Todo" ya se habían realizado durante el año pasado y que el material existente permitirá que Brandoni siga presente en la nueva entrega. "Tenemos un grueso de la grabación que se hizo el año pasado. Obviamente, por razones obvias, ahora está nuevamente en desarrollo y en reescritura, porque la idea era filmarla con Beto este año", explicó el director.

Cohn sostuvo además que los realizadores trabajan intensamente para retomar la producción hacia fin de año y completar la serie sin perder la esencia del personaje ni el espíritu del actor. "Estamos trabajando muy duro para ver si podemos filmarla sobre el fin de año", anticipó.

Uno de los aspectos que más expectativa genera alrededor de "Todo" es la incorporación de una nueva figura internacional. Aunque evitó revelar el nombre, Cohn aseguró que se trata de "una figura número uno también" y destacó que tiene "20 años menos" que Robert De Niro.

Un homenaje a Brandoni y a su generación

Más allá de la continuidad argumental, los realizadores señalaron que la nueva temporada tendrá un fuerte componente emotivo vinculado a la figura de Luis Brandoni. "De alguna manera, la serie es un homenaje a Beto también. La uno era un homenaje a esa generación, un juego de espejos de cosas que coincidían con cómo era él y de las ideas que aportó", expresó Cohn.

Según explicó, el objetivo es continuar construyendo esa identidad narrativa y lograr que el actor siga teniendo presencia dentro de la historia.

"Hay que seguir construyendo eso y que Beto pueda estar vivo en una nueva temporada. Que esté presente y sea un homenaje para nuestro amigo", agregó.

El último trabajo de Brandoni en "El encargado"

Además de "Nada" y "Todo", Luis Brandoni participó recientemente en uno de los episodios de "El encargado 4", la serie protagonizada por Guillermo Francella. Su aparición en la producción dejó escenas que, según describieron sus realizadores, mezclaron humor, sensibilidad y una fuerte carga emotiva tras la muerte del actor.

Cohn recordó especialmente el personaje de El Polaco, interpretado por Brandoni, y señaló que se trató de un rol que el actor disfrutó especialmente. "Le encantaba ese papel con su perrito, Lepera, como el tanguero", afirmó.

El director también destacó el escenario elegido para esa secuencia: las Barrancas de Belgrano, la zona de Pampa y la vía, lugares que consideró especialmente significativos para la historia.

Para Cohn, la participación de Brandoni en "El encargado 4" dejó una de las escenas más destacadas de toda la serie. "Es una escena que para mí está entre las mejores escenas de todas las temporadas. Se la va a recordar mucho y se va a convertir en un hito, porque es muy divertida, picante e incorrecta", sostuvo.

El vínculo entre Brandoni, Francella y los realizadores

Tanto Mariano Cohn como Gastón Duprat remarcaron que la relación con Brandoni excedía lo estrictamente profesional y estaba atravesada por una profunda amistad. "Beto, antes que nada, era un gran amigo con el que compartimos gustos, cenas, charlas y después estaba lo laboral", recordó Cohn.

Según explicó, la dinámica creativa entre ellos era permanente y derivaba constantemente en nuevas ideas y proyectos audiovisuales. Duprat, por su parte, aseguró que junto a Cohn lograron impulsar nuevamente la carrera cinematográfica de Brandoni en una etapa en la que el actor había quedado relegado dentro de la industria audiovisual argentina.

El realizador recordó especialmente el impacto que tuvo "Mi obra maestra", la película que Brandoni protagonizó junto a Guillermo Francella.

"Esa película vino a romper una suerte de ostracismo donde estaba Beto, a pesar de la categoría de actor que era", sostuvo. Duprat afirmó que entre 2003 y 2015 Brandoni no tuvo roles relevantes en el cine argentino, pese a la enorme cantidad de películas producidas en ese período.

"Teniendo en cuenta que se hicieron más de 3000 películas en ese período, era porque los productores, directores no querían incomodar al poder de turno contratándolo", lanzó.

Finalmente, recordó una frase que Brandoni repetía ante cada nuevo proyecto que encaraba durante sus últimos años de carrera. "Nos decía que estaba feliz de tener la etapa más exitosa de su carrera a los 80 años. Para nosotros es un orgullo haber intervenido en esa realidad a través de Mi obra maestra", concluyó.