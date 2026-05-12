"Tiene chongo nuevo": Wanda Nara estaría saliendo con un famoso actor más joven que ella

Wanda Nara volvió a situarse en el centro de la escena mediática, fiel a su estilo de protagonismo constante. Recientemente, la empresaria confirmó públicamente su separación de Martín Migueles, apenas conocida la citación judicial del empresario en una causa por maniobras financieras complejas.

Mientras la Justicia avanzaba con la investigación y Migueles se presentaba en Comodoro Py, Wanda comunicó que la ruptura había ocurrido hacía un mes. Sin embargo, Yanina Latorre, desde su espacio en SQP (América TV), puso en duda la cronología y el contexto de la separación. Según la periodista, la ruptura sería más reciente y directamente vinculada al escándalo judicial: "Me dijeron que es mentira que hace un mes está separada y que lo rajó por el lío judicial", afirmó.

En este escenario, la vida personal de Wanda volvió a generar titulares inmediatos, con un nuevo capítulo que involucra a un joven del mundo del espectáculo.

Rumores y primeras pistas sobre el nuevo vínculo

Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara ya habría comenzado una relación con un nuevo y famoso novio, más joven que ella y con un perfil diferente al de sus parejas recientes. Según Latorre:

No tiene hijos .

. Es más joven que Wanda , aunque no menor de edad.

, aunque no menor de edad. Pertenece al mundo del espectáculo .

. Es limpio legalmente y no tiene conflictos judiciales.

y no tiene conflictos judiciales. Es considerado atractivo y prolijo, con un carácter que incluso la hace sentirse con cierta ventaja frente a él, según la periodista.

Latorre añadió detalles anecdóticos que resaltan la cercanía previa: "Yo en algún momento me relacioné con él, viajé una vez en avión con él... me tiene miedo a mí", dijo, dejando entrever el carácter profesional y personal del joven.

Agustín Bernasconi: el elegido de Wanda

El misterio sobre la identidad del joven no tardó en resolverse. Yanina Latorre confirmó que se trata de Agustín Bernasconi, actor y cantante que actualmente comparte elenco con Wanda Nara en la película "¿Querés ser mi hijo?", filmada en Uruguay.

Según la periodista:

La relación habría comenzado durante las jornadas de rodaje y ensayo de la película.

de la película. A pesar de que en el set se muestran profesionales y discretos , la química habría continuado fuera del trabajo.

, la química habría continuado fuera del trabajo. Wanda estaría particularmente entusiasmada con Bernasconi, en un vínculo que generó incluso tensión con Migueles, según Latorre: "Eso fue lo que lo enojó a Migueles y se terminaron de pelear. Hay escenas de sexo en la película y parece que, después de grabar, siguieron".

Este contexto no solo revela un nuevo romance, sino también un movimiento estratégico de Wanda para retomar el control de su vida personal tras un episodio mediático complicado.

Posibles apariciones públicas y repercusión mediática

Latorre especuló con la posibilidad de que Wanda y Bernasconi asistan juntos a los Premios Martín Fierro, que se celebrarán el próximo lunes en Buenos Aires. La periodista destacó que, aunque Bernasconi todavía no ha confirmado públicamente el vínculo, es probable que la pareja aproveche la visibilidad del evento para consolidar su relación ante los medios.

Este nuevo capítulo romántico se suma a un momento de gran exposición mediática para Wanda, quien no solo enfrenta los titulares relacionados con su vida sentimental, sino también la repercusión judicial de su ex pareja. La combinación de romance, cine y controversia judicial garantiza que la empresaria vuelva a ser noticia, reafirmando su capacidad para mantener la atención del público y la prensa.