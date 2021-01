¡Bomba! Christophe Krywonis y Dolores Barreiro, ¿enamorados?

Luego de Bake Off, Christophe Krywonis se convirtió en uno de los personajes televisivos más queridos por el público. Así que sus seguidores se emocionaron con las fotos que subió de un viaje con amigos? pero en las que se lo ve muy cercano a la modelo Dolores Barreiro. El chef y la modelo compartieron este fin de semana postales de un idílico viaje a Mendoza. En las imágenes que subieron, aparecen de la mano paseando por un viñedo y abrazados. "Me llevo el franchis" escribió Dolores y Christophe le contestó: "Me llevo la 'belle' a recorrer el viñedo".

El medio PrimiciasYa se comunicó con ambos para intentar confirmar la relación. Aunque Barreiro "optó por el silencio", Christophe dio una lacónica respuesta: "Feliz 2021, un saludo. Eres muy amable".