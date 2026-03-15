Fue un ícono en Hollywood, tomó malas decisiones y ahora no tiene dónde vivir: ¿quién es?

El actor Mickey Rourke, una de las figuras más recordadas del cine de los años ochenta, volvió a ocupar titulares esta semana, pero no por un nuevo estreno ni por un proyecto cinematográfico. El motivo fue mucho más crudo: fue desalojado de su vivienda por una deuda de alquiler de poco más de 60.000 dólares.

Según trascendió, el intérprete acumulaba meses de pagos atrasados, en un contexto en el que el alquiler de la propiedad había pasado de 5.000 dólares mensuales a 7.000 dólares en los últimos meses. Ante la falta de respuesta del actor a las intimaciones del propietario y su ausencia en la instancia judicial, un juez ordenó el desalojo.

Rourke justificó su decisión de no pagar el alquiler señalando problemas en la vivienda:

Presencia de ratas

El suelo estaba podrido

Uno de los baños no tenía agua

Otros problemas estructurales

"Todo estuvo bien durante cinco o seis años. Después dos inescrupulosos neoyorkinos compraron la casa. Y no quisieron dialogar más", afirmó el actor para explicar su incumplimiento.

Cuando se dictó la orden judicial, el monto adeudado rondaba los 60.000 dólares, a lo que se sumaron varios miles de dólares más en gastos judiciales.

La colecta que el actor rechazó públicamente

La situación económica del actor llevó a que alguien impulsara una colecta pública en la plataforma GoFundMe con el objetivo de reunir el dinero necesario para que pudiera conservar la vivienda en la que había vivido durante años. La campaña logró reunir casi 100.000 dólares en pocos días, superando ampliamente la cifra necesaria para cubrir la deuda. Sin embargo, el propio Rourke salió a repudiar la iniciativa mediante un video en redes sociales.

"Estoy realmente frustrado y confundido. Alguien creó algún tipo de fondo para que la gente done dinero como si fuera caridad. Yo no soy ese", expresó el actor.

En su mensaje fue aún más contundente: "Si necesitara dinero, preferiría no pedir ninguna maldita caridad. Preferiría meterme un arma en el culo y apretar el gatillo".

La campaña había sido impulsada por Kimberly Hines, manager de Rourke, quien aseguró que su intención era ayudarlo y demostrarle que el público todavía lo apreciaba. Tras la negativa del actor, el dinero fue devuelto a todos los aportantes.

Tras el desalojo, testigos lo vieron subiendo sus pertenencias a un pequeño camión de mudanzas. Su paradero actual no es claro: algunas versiones sostienen que vive en un hotel y otras que se hospeda en la casa de un amigo.

De promesa de Hollywood a estrella consagrada

La caída resulta más impactante si se recuerda que Rourke fue uno de los actores más admirados de Hollywood en los años ochenta.

Nació el 16 de septiembre de 1952 en un pequeño pueblo del estado de Nueva York. A los seis años su padre abandonó a la familia y su madre se mudó con sus tres hijos a Miami en busca de trabajo. La mujer volvió a casarse y la casa terminó convertida en un hogar multitudinario con nueve chicos.

Tras terminar la secundaria con dificultades, intentó iniciar una carrera en el boxeo amateur, disciplina en la que aseguró haber tenido un récord importante e incluso participación en el torneo Golden Gloves, aunque periodistas que investigaron su pasado no lograron encontrar registros que confirmaran esa trayectoria.

En 1980 decidió mudarse a Los Ángeles para dedicarse a la actuación. Los comienzos fueron difíciles: fue rechazado en sus primeros 87 castings. Pero persistió.

En apenas cinco años pasó de pequeños papeles a convertirse en una estrella. Entre las películas que marcaron su carrera aparecen:

Diner

Cuerpos Ardientes

La Ley de la Calle

Manhattan Sur

Corazón Satánico

Barfly

Sin City

El Luchador

Nueve Semanas y Media

Esta última consolidó su imagen de sex symbol de una generación.

Mickey Rourke

Decisiones erráticas y conflictos que dañaron su carrera

A pesar del prestigio que había acumulado, la carrera de Rourke comenzó a deteriorarse por una combinación de decisiones profesionales discutidas y conflictos personales.

El actor llegó a rechazar proyectos que luego se convertirían en grandes éxitos, entre ellos:

48 Hrs

Un detective suelto en Hollywood

El Silencio de los Inocentes

Pelotón

Pulp Fiction

Rain Man

Tombstone

En cambio aceptó películas que terminaron siendo fracasos, como Harley Davidson y Marlboro Man.

Su reputación en la industria también se vio afectada por conductas impredecibles y enfrentamientos públicos. El director Alan Parker, que lo dirigió en Corazón Satánico, llegó a describir la experiencia de trabajar con él como "una pesadilla".

Productores y financistas comenzaron a evitar proyectos en los que Rourke estuviera involucrado, al punto de que su nombre pasó a ser considerado "material radioactivo" dentro de Hollywood.

El intento de regreso y el último gran momento

Tras años de declive, Rourke logró un regreso parcial con Sin City en 2005, dirigida por Robert Rodríguez. Pero el verdadero renacimiento llegó en 2008 con El Luchador, de Darren Aronofsky. Su interpretación le valió una nominación al Oscar y fue vista como la posibilidad de recuperar su lugar en el cine.

El personaje —un luchador que había pasado su mejor momento y luchaba por seguir adelante— parecía reflejar su propia historia. Sin embargo, el regreso no se consolidó. En los años posteriores participó en decenas de proyectos menores, como su aparición en Iron Man II o en una entrega de Los Indestructibles convocado por Sylvester Stallone.

Mickey Rourke en una de sus últimas apariciones

Reality shows, polémicas y el final de una etapa

En la última década, las apariciones públicas del actor estuvieron más vinculadas a polémicas que a logros artísticos. Participó en la versión estadounidense de ¿Quién es la Máscara?, donde cantó Stand By Me disfrazado de Gremlin, pero abandonó el programa en pleno show porque tenía demasiado calor.

Más recientemente ingresó a la edición de celebridades de Gran Hermano británico, donde su participación terminó abruptamente tras comentarios considerados abiertamente homofóbicos.

Un presente incierto

Hoy, la figura que alguna vez fue comparada con Marlon Brando atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin trabajo estable, desalojado de su vivienda y envuelto en polémicas, el presente de Mickey Rourke contrasta de manera brutal con la imagen del actor que dominó el cine de los años ochenta.

Y mientras su paradero actual sigue siendo incierto, vuelve a resonar una frase que décadas atrás pronunció Bob Dylan al elogiar su actuación en Homeboy:

"Mickey Rourke con una mirada te puede romper el corazón".