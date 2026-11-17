Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo y vuelve a poner a la China Suárez en el centro de la polémica. En medio de las repercusiones por su denuncia contra Wanda Nara, Ángel de Brito sorprendió al revelar en Bondi Live la identidad del futbolista casado con el que la actriz habría tenido un encuentro en París, en 2021. A través de una serie de pistas, el conductor dejó entrever que se trataría de Leandro Paredes, actual jugador de Boca Juniors y campeón del mundo con la Selección Argentina.

La información salió a la luz después de que Analía Franchín instalara el tema en el programa A la Barbarossa (Telefe), donde contó que la actriz habría tenido un encuentro con otro futbolista argentino durante la misma noche en la que estaba previsto su acercamiento con Mauro Icardi en la capital francesa.

Según trascendió, el episodio habría ocurrido en octubre de 2021, cuando comenzaba a estallar el Wandagate y salían a la luz los rumores de un vínculo entre la China e Icardi, quien en ese momento todavía estaba casado con Wanda Nara.

En ese contexto, De Brito decidió retomar la información en su ciclo de streaming y jugar al enigmático con sus compañeros y los espectadores. "Dice la fuente que el jugador por el que habría salido la japonesa...", comenzó diciendo el conductor. "Ah, era jugador", le respondió La Barby.

Lejos de revelar directamente el nombre, De Brito sumó una pista que rápidamente despertó las sospechas de quienes seguían la transmisión: "Es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa". "Ojos lindos", agregó Ángel, dando una nueva referencia sobre el aspecto físico del supuesto involucrado.