Guerra total entre Wanda Nara y la China Suárez: "Aprendé a chupar p..."

El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo. La conductora replicó con dureza el descargo que la actriz había publicado tras una pelea ocurrida en la casa de los sueños. Horas antes, Suárez había cuestionado a Nara y marcado diferencias entre sus respectivas trayectorias. La conductora tomó el guante y publicó una extensa historia en Instagram colmada de provocaciones.

"La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno", escribió Wanda en alusión a Benjamín Vicuña, expareja de Suárez. Después agregó una referencia directa a Mauro Icardi: "Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero".

La conductora también apuntó contra la carrera de la China y contestó una de las frases que la actriz había usado en su descargo. "Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar pi... como yo, así te va mejor", lanzó.

Wanda incluyó además cuestiones familiares en su publicación. "Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo", escribió. Y añadió: "Te recomiendo que empieces a chupar pi... y los alejes del daño".

Más adelante continuó con nuevas acusaciones: "Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo. Salir de testigo cuando no estabas, salir de testigo cuando le quieren sacar los hijos a una madre, meterte con todos los maridos de Argentina, etc".

También volvió a mencionar a las exparejas de Suárez y comparó sus historias personales. "Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50% porque conmigo se hicieron millonarios. En cambio, al lado tuyo se hundieron todos", sostuvo. Finalmente, Wanda cerró con otro fuerte mensaje: "Cuidame la casa y mantenela limpia que todos comentan lo sucia que sos. Manteneme el orden que es mía". Y concluyó: "Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado que se hace nombrar mi ex. Tan devota ella".









