Brancatelli criticó a Santi Maratea por la colecta para Independiente: "Qué escándalo lo de Manotea"

Una vez más, el periodista Diego Brancatelli arremetió contra Santiago Maratea. En esta oportunidad fue por la colecta que el influencer está haciendo para evitar que el Club Atlético Independiente caiga en la quiebra. El joven lleva recaudado 561 millones de pesos y necesitan llegar a 20 millones de dólares para saldar las deudas de la institución de Avellaneda (El equivalente a 8.800 millones de pesos).

En su cuenta de Twitter, el panelista de Argenzuela (C5N) estalló de furia contra el ex conductor de Generación perdida (Vorterix Radio FM 92.1) y lanzó una fuerte advertencia. “Qué escándalo lo de Manotea”, comenzó Brancatelli ironizando con el apellido del joven.

Por último, alertó: “Esto termina mal”. Diego Brancatelli advirtió que la colecta de Maratea "termina mal" (Foto: captura Twitter/diegobranca)

Cuánto dinero ganará Maratea por la colecta para Independiente

Las palabras del periodista se dan luego que Maratea explicara que se quedará con el 5% de lo recaudado para El Rojo. “Me parece un poco invasiva la pregunta, pero te la voy a responder. Yo me llevo el 5 por ciento y el resto de los gastos no lo sé. Voy a averiguar los costos de abogados, contadores, auditores, escribanos, trámites, pero sigue siendo el 5% (ndr: de los 20 millones de dólares que intenta recaudar). Es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5.8%, te estoy redondeando para que entiendas. Esa es la verdad, ¿qué te voy a decir? Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes”, dijo en sus historias de Instagram, contestando una pregunta que le hizo un seguidor.

“Si juntásemos 8800 millones de pesos, que es lo que hoy equivale a 20 millones de dólares al dólar MEP, yo ganaría 400 millones de pesos. Es una locura. A mí me dijeron: 'Santiago, vos tenés que decir que esto es una obligación legal', pero yo voy a decir que me enteré de esto firmando el fideicomiso porque el fiduciario, o sea yo, cobra ya que es una obligación que así sea”, sumó.

Acto seguido, el influencer se sinceró: “Y sobre esos 400 millones no es que digo 'uy, mirá la que hice'. Nada que ocultar. Lo flashero no me parece cuánta plata cobraría yo, sino cómo llegué a ser un fiduciario a los 30 años”.

Por último, Maratea sentenció: “Lo único negativo para mí de esto del 5 por ciento y de que el fiduciario cobra plata es que si yo cobrase esa plata, todo el mundo va a saber que la tengo y eso me parece bastante inseguro, así que no me dejan otra opción que, apenas la cobre, comprarme una casa. Digo... 'Ay, qué problema, Santi. Ay, no, pobre Santi, mirá lo que le hicimos. Se tuvo que comprar una casa con pileta'. La parte incómoda de todo esto yo la expongo sin problema, pero bueno, no está bueno que si cobrás esa plata la gente lo sepa”.