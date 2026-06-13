Brian Sarmiento, en el centro de la polémica: la madre de sus hijas desmintió un acuerdo por la cuota alimentaria

El ex participante de Gran Hermano: Generación Dorada, Brian Sarmiento, quedó nuevamente envuelto en una polémica de fuerte impacto mediático y familiar luego de asegurar que se encuentra realizando esfuerzos para regularizar el pago de la cuota alimentaria y, al mismo tiempo, recuperar el vínculo con sus hijas.

Sin embargo, estas afirmaciones fueron inmediatamente cuestionadas por la representación legal de la otra parte involucrada. La abogada de Diana Ruiz Carrasco, madre de las dos hijas mayores del futbolista, negó de manera categórica la existencia de cualquier tipo de avance en ese sentido y puso en duda las declaraciones públicas del ex deportista.

El intercambio de versiones se dio en un contexto mediático, a través de una entrevista brindada en el programa Sálvese quien pueda, conducido por Yanina Latorre, donde la letrada expuso su postura con firmeza.

Negación de acuerdos y situación de la cuota alimentaria

Uno de los ejes centrales de la controversia gira en torno a la cuota alimentaria. Según la abogada de Diana Ruiz Carrasco, no existe ningún acuerdo vigente ni indicios de cumplimiento reciente por parte de Sarmiento.

En sus declaraciones, la profesional fue contundente:

"Lo más importante es cuidar la privacidad de las nenas y que se pague la cuota alimentaria".

A esto agregó una afirmación aún más categórica sobre la situación económica y judicial:

"No hay ningún acuerdo ni ninguna cuota abonada. Hace nueve años que no recibe el pago. No tiene ningún diálogo con él. Yo hablé con el abogado de Brian y la justificación es que no tiene plata".

Este punto resulta central dentro del conflicto, ya que según su testimonio, la ausencia de aportes económicos se extiende por casi una década, y no habría existido comunicación directa entre las partes en ese período.

Cuestionamientos al supuesto intento de recomposición del vínculo

Otro aspecto abordado por la abogada fue la supuesta intención del futbolista de recomponer el vínculo con sus hijas, algo que también fue puesto en duda de forma directa.

En ese sentido, expresó:

"De verlas, se ve que no tiene intención porque tampoco lo hizo durante esos años. En el último tiempo, pidió un zoom para hablar con ellas, pero antes no lo había pedido".

La letrada profundizó aún más su crítica al señalar que, en casos de este tipo, existen mecanismos judiciales concretos para establecer contacto:

"Quiero aclarar, si vos querés ver a tus hijas, buscas un abogado, te presentas en la Justicia e iniciás una demanda por régimen de comunicación. Durante nueve años no lo hizo, así que se ve que mucha intención no tenía".

Estas declaraciones colocan el foco en la ausencia de acciones legales formales durante un extenso período, lo que, según la abogada, contradiría la versión del futbolista sobre su interés en recuperar el vínculo.

El impacto emocional en las hijas y el deseo de adopción

Uno de los pasajes más sensibles de la exposición de la abogada estuvo vinculado a la situación emocional de las hijas de Sarmiento y su vínculo con el entorno familiar actual de su madre.

Según relató, las niñas habrían manifestado un fuerte deseo respecto a su figura paterna cotidiana:

"Están decepcionadas porque en ese zoom con su papá quedaron en que él iba a hacer lo que ellas le pedían. Fue muy dañoso y muy triste, son las niñas las que le dicen que no quieren su plata, sino que quieren que su papá sea Alan, la pareja de su mamá".

En este contexto, se mencionó incluso la voluntad de las menores de ser adoptadas legalmente por Alan, actual pareja de su madre, lo que añade una dimensión aún más compleja al conflicto familiar.

Una relación atravesada por el distanciamiento y la exposición pública

La abogada también hizo referencia al impacto que tiene la exposición mediática del caso en las hijas, marcando un rechazo directo a ver a su padre en televisión:

"Ellas no lo quieren ver por la tele. No les da placer ver que el papá baile, grite, se ría. Ellas están sufriendo y quieren ser escuchadas, no importa si viven en España o Argentina".

Estas palabras resumen el núcleo emocional del conflicto: una relación familiar profundamente atravesada por el distanciamiento, la falta de comunicación prolongada y la tensión entre lo público y lo privado.

Cierre: un conflicto abierto sin señales de acercamiento

El caso de Brian Sarmiento, según lo expuesto por la abogada de Diana Ruiz Carrasco en diálogo con Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, permanece lejos de una resolución. Las posiciones aparecen claramente enfrentadas: mientras el futbolista asegura estar intentando recomponer la relación y regularizar su situación, la representación legal de la madre de sus hijas sostiene que no existen acuerdos, no hay pagos recientes y no hay un vínculo activo desde hace años.

En ese escenario, el conflicto se mantiene abierto, con un trasfondo emocional delicado que involucra a las hijas como eje central de una disputa que trasciende lo judicial y se instala de lleno en lo familiar.