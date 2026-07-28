Los Premios Pinti celebraron al teatro comercial argentino: todos los ganadores

El emblemático Teatro Colón se convirtió en el escenario de una noche histórica para el teatro argentino con la realización de la primera edición de los Premios Pinti, una iniciativa impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) con el objetivo de reconocer la producción artística y técnica del teatro comercial y rendir homenaje al recordado Enrique Pinti.

La ceremonia reunió a figuras de la escena nacional en una gala que buscó unificar a la industria teatral y al público en una celebración dedicada a quienes integran la cartelera comercial. El reconocimiento abarcó los espectáculos presentados durante el período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026, premiando actuaciones, producciones, dirección, diseño, musicales, comedias y dramas, entre otras categorías.

La conducción estuvo a cargo de Agustín "Rada" Aristarán, quien imprimió un estilo dinámico y de gran despliegue visual a la ceremonia. Según expresó el propio presentador, la gala contó con momentos "al estilo Óscar", con una producción que, aseguró, no tenía nada que envidiar a las premiaciones internacionales.

Humor, música, magia y homenajes

Desde el inicio de la velada, Aristarán marcó el tono del espectáculo con un segmento de comedia en el que interpretó una canción creada especialmente para mencionar a la mayor cantidad posible de obras participantes de las ternas organizadas por la AADET.

Con el correr de la noche, la ceremonia alternó la entrega de premios con distintos números artísticos. Uno de los momentos destacados fue un compilado de escenas pertenecientes a algunos de los espectáculos más reconocidos de la temporada, entre ellos "Annie", "Cuando Frank conoció a Carlitos" y "Charlie y la fábrica de chocolates".

Posteriormente, el conductor sorprendió al público con un espectáculo de magia de salón de carácter numérico. Antes de comenzar esa presentación, señaló que "en este teatro, nunca se había hecho magia", generando uno de los momentos más originales de la noche.

Entre los invitados y artistas nominados estuvieron presentes reconocidas figuras del espectáculo argentino como Guillermo Francella, Moria Casán y Carla Peterson, quienes participaron de una ceremonia que buscó poner en valor la actividad teatral comercial.

El emotivo homenaje a Luis "Beto" Brandoni

Uno de los momentos más conmovedores de la gala llegó antes del cierre de la ceremonia con un homenaje dedicado a Luis "Beto" Brandoni. A través de un clip audiovisual se repasaron algunas de las obras y diálogos más recordados del actor, destacando frases emblemáticas como "Tres empanadas" y "Le llenaron la cocina de humo", que continúan vigentes en la memoria del público.

Tras la proyección, se mostraron imágenes de los reconocimientos recibidos por el intérprete. En la pantalla principal apareció la sonrisa de Brandoni durante sus palabras de agradecimiento, en las que expresó su felicidad por "haber podido disfrutar del público".

El homenaje concluyó con un prolongado aplauso de pie que se extendió durante varios minutos y marcó uno de los instantes más emotivos de toda la ceremonia.

Los reconocimientos a la trayectoria

Los Premios Pinti también distinguieron las carreras de tres referentes del teatro comercial argentino.

Los galardones a la trayectoria fueron otorgados a:

Trayectoria en Actuación Teatral Femenina: Moria Casán .

. Trayectoria en Actuación Teatral Masculina: Guillermo Francella .

. Trayectoria en Producción Teatral: Carlos Rottemberg.

Estos reconocimientos destacan a figuras cuyos recorridos artísticos y profesionales constituyen aportes significativos para la fortaleza del teatro comercial argentino.

Los principales ganadores de la primera edición

La ceremonia distinguió producciones, artistas y equipos técnicos en una amplia variedad de categorías.

Entre los premios más destacados figuran:

Mejor Unipersonal, espectáculo de humor o stand up: Suavecita .

. Mejor diseño de iluminación, sonido y música original: Rocky .

. Mejor diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje: Gustavo Alderete por el vestuario de Hairspray .

por el vestuario de . Mejor actriz de reparto: Lucía Adúriz Bravo , por Berlín Berlín .

, por . Mejor actriz en musical: Alejandra Radano , por Company .

, por . Mejor actor en musical: Agustín Aristarán , por Charlie y la Fábrica de Chocolate .

, por . Mejor diseño de escenografía y/o audiovisual: Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez , por Desde el jardín .

, por . Mejor actor de reparto: Mariano Saborido , por Lo que el río hace .

, por . Mejor coreografía: Vanesa García Millán , por Hairspray .

, por . Mejor dirección: Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero , por Charlie y la Fábrica de Chocolate .

, por . Mejor actriz de drama o comedia dramática: Lorena Vega , por Imprenteros y La vida extraordinaria .

, por y . Mejor actor de drama o comedia dramática: Roberto Peloni , por El brote .

, por . Mejor obra de autoría nacional: Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull.

Las producciones más reconocidas de la temporada

Entre las producciones de mayor convocatoria y los premios principales, varias obras sobresalieron durante la ceremonia.

Los galardones fueron para: