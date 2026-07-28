Rosalía suma nueva polémica: un gesto hacia una bandera argentina desató abucheos en Chile

La relación de Rosalía con el público del Cono Sur atraviesa un nuevo momento de tensión. La cantante española volvió a ubicarse en el centro de la polémica luego de protagonizar un incómodo episodio durante un recital en Chile, situación que rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó reacciones tanto entre los seguidores chilenos como entre los argentinos.

El hecho se produjo en un contexto ya marcado por las críticas que la artista venía recibiendo desde Argentina. Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el conflicto con parte del público argentino se había intensificado luego de que compartiera un video de Mia Khalifa en el que la ex actriz se burlaba de los argentinos tras la final de la Copa del Mundo, utilizando como excusa que de fondo sonaba el tema "La Perla", interpretado por Rosalía.

Aquel episodio provocó un fuerte rechazo en las plataformas digitales y derivó incluso en llamados para cancelar las entradas de sus próximos recitales en el Movistar Arena, consolidando un clima de malestar que continuó creciendo con el paso de las semanas.

El episodio durante el recital en Chile

En medio de ese escenario de tensión, la artista ofreció un recital en territorio chileno. Durante la presentación, mientras recorría con la mirada las primeras filas del estadio, detectó una bandera argentina entre el público y decidió hacer una mención desde el escenario.

Con el micrófono en la mano expresó: "Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí". La frase provocó una reacción inmediata entre los asistentes al recital. De acuerdo con la información proporcionada, el público chileno respondió con una mezcla de risas, silbidos y abucheos masivos, en una reacción alimentada por la conocida rivalidad entre ambas hinchadas.

El momento quedó registrado por asistentes al espectáculo y comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas digitales, donde alcanzó una amplia difusión.

#Rosalía #Argentina #Chile #show ♬ sonido original - ElDoce.tv @eldoce.tv Rosalía quiso poner paños fríos, pero el público chileno reaccionó 🫣🇦🇷 🎤 La cantante volvió a quedar en el centro de una escena viral durante su show en el Movistar Arena de Chile. En pleno recital, vio una bandera argentina entre el público y decidió agradecerles a los fans que habían viajado. 📹 todosobrenatalia (TikTok) #eldoce

La reacción de la cantante tras los abucheos

Luego de escuchar la respuesta del público, Rosalía optó por no profundizar sobre el episodio. Según la información disponible, la cantante evitó desarrollar el saludo hacia quienes portaban la bandera argentina y tampoco realizó alguna referencia vinculada al antecedente que mantenía con el público argentino.

En lugar de continuar con el tema, decidió cambiar el eje de la conversación y seguir con el espectáculo preguntando al público:

"¿Cómo estamos esta noche?" La decisión fue interpretada de distintas maneras por quienes siguieron el episodio, especialmente porque se produjo en un contexto donde la artista continúa siendo cuestionada por parte de sus seguidores argentinos.

Las redes sociales amplificaron la polémica

Como ocurrió con el episodio anterior relacionado con el video compartido de Mia Khalifa, el fragmento del recital no tardó en viralizarse en redes sociales y dio lugar a una gran cantidad de comentarios cruzados.

Las reacciones reflejaron posiciones diferentes según el origen del público. Entre las respuestas destacadas se encuentran:

Público chileno: manifestó su molestia por el saludo dirigido a una bandera argentina durante un recital realizado en Chile.

manifestó su molestia por el saludo dirigido a una bandera argentina durante un recital realizado en Chile. Público argentino: interpretó que la actitud de la cantante representó una manera de evitar el momento incómodo y continuar el espectáculo sin ofrecer disculpas por la controversia previa, considerando que prefirió seguir "haciéndose la viva" en lugar de pedir disculpas genuinas.

La difusión del video hizo que el episodio trascendiera rápidamente el ámbito del recital y volviera a colocar a Rosalía en el centro del debate en las plataformas digitales.