"Prometo jamás volver a dejar pasar tanto tiempo": el emotivo mensaje de Fito Páez a Catamarca

La ovación que acompañó a Fito Páez durante su presentación en la última noche de la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho no terminó cuando bajó del escenario. Horas después de ofrecer un show que hizo vibrar al público que colmó el salón principal del Predio Ferial, el emblemático cantautor rosarino decidió compartir en sus redes sociales un mensaje cargado de gratitud, afecto y compromiso con Catamarca.

La publicación estuvo acompañada por una serie de fotografías que retrataron distintos momentos de su paso por la provincia, desde su llegada hasta su actuación en la fiesta más importante del invierno del país. Sin embargo, fueron sus palabras las que captaron la atención de sus seguidores y de quienes habían sido parte de una velada en la que miles de personas cantaron y corearon cada una de sus canciones.

La promesa que dejó Fito Páez a Catamarca

En el texto publicado tras su presentación, el músico no ocultó la emoción que le dejó el reencuentro con el público catamarqueño. Por el contrario, eligió comenzar su mensaje con una promesa que resume el significado que tuvo para él esta visita.

"Prometo jamás volver a dejar pasar tanto tiempo sin volver a una de las más bellas capitales del NOA!!!! Juramento solemne! Gracias Catamarca por compartir esta preciosa noche cálida de invierno con nosotros. Los amamos! Juntos, argentinos, indestructibles! Viva la música! Fito".

Con esa frase, el artista dejó en claro su intención de regresar a la provincia sin que transcurra un período tan extenso entre una visita y otra. Incluso reforzó ese compromiso con la expresión "Juramento solemne", una definición que le dio un tono especial a su agradecimiento.

Fotos que cuentan el paso del artista por la provincia

Además del mensaje, Fito Páez acompañó la publicación con imágenes que documentaron su estadía en Catamarca. Las fotografías mostraron distintos momentos de su visita, desde su llegada a la provincia hasta la presentación que protagonizó en el escenario principal de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

De esa manera, el artista eligió registrar no solo el espectáculo, sino también el recorrido que formó parte de una visita que culminó con una multitud acompañando cada canción.

Una noche de conexión con el público

El mensaje publicado en redes sociales encuentra su contexto en una presentación que tuvo una fuerte respuesta del público. Durante la última noche de la Fiesta del Poncho, el salón principal del Predio Ferial estuvo colmado de espectadores que siguieron el recital cantando y coreando cada una de las canciones del ícono del rock argentino.

Ese clima de cercanía y participación colectiva quedó reflejado también en las palabras del músico, quien agradeció a Catamarca por compartir una "preciosa noche cálida de invierno" junto a su banda y al público presente.

"Juntos, argentinos, indestructibles. Viva la música"

El cierre del mensaje también estuvo marcado por una expresión que resumió el espíritu con el que Fito Páez eligió despedirse de Catamarca.

Con las palabras "Los amamos! Juntos, argentinos, indestructibles! Viva la música!", el cantautor puso el foco en el encuentro que se produjo durante el recital y en la música como elemento de unión entre el artista y el público.

Los principales conceptos del posteo

El mensaje compartido por Fito Páez dejó varios puntos destacados: