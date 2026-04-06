Brian Sarmiento y Danelik sellaron el acercamiento más esperado de la casa

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a ofrecer una de esas escenas donde el reality condensa tensión, romance y espectáculo en una misma secuencia. Esta vez, el foco quedó puesto sobre Brian Sarmiento y Danelik Galazán, quienes finalmente concretaron el acercamiento que venían insinuando desde hacía días con un beso apasionado durante la fiesta del sábado por la noche.

El episodio se produjo en el marco del ya clásico festejo semanal que reúne a los participantes en un clima más relajado, atravesado por la música, el alcohol y una convivencia que, en ese tipo de escenarios, suele intensificar emociones y vínculos. Fue allí donde se produjo el momento que terminó por confirmar una historia que se venía construyendo desde hacía semanas.

La escena que cambió la dinámica dentro de la casa

Todo ocurrió cuando comenzó a sonar "Careless Whisper", de George Michael, un tema que aportó el clima ideal para una escena cargada de simbolismo dentro del juego. Brian se encontraba sentado en uno de los sillones de la casa cuando Danelik se acercó sin dudar, lo tomó del cuello y lo besó durante varios segundos, sin mediar palabras y ante la mirada atenta del resto de los participantes.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostraron la reacción inmediata de sus compañeros, quienes oscilaron entre risas, sorpresa y complicidad, en una escena que pasó a convertirse en uno de los momentos más comentados de la semana.

\"Brian Sarmiento\"



Porque le comió la boca a Danelik, la trans de Gran Hermano. pic.twitter.com/IGrgflLi14 \— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 5, 2026

Semanas de coqueteo y tensión acumulada

El beso del sábado no apareció de manera aislada. Por el contrario, fue la culminación visible de semanas de coqueteo constante, con acercamientos físicos, miradas sostenidas y comentarios de doble sentido que habían alimentado las especulaciones tanto dentro como fuera de la casa.

Para quienes siguen el minuto a minuto del reality, la fuerte atracción entre ambos ya resultaba evidente. Ese juego de aproximaciones y distancias fue construyendo una narrativa propia, hasta transformarlos en uno de los vínculos más observados de esta edición.

De hecho, no era la primera vez que se besaban. Días antes habían protagonizado un acercamiento en el jardín que generó polémica en redes, no tanto por el beso en sí, sino por un gesto posterior de Brian que fue interpretado de distintas maneras por los usuarios. Las lecturas se dividieron entre quienes consideraron que se había limpiado la boca y quienes señalaron que simplemente se acomodó o quitó maquillaje. Aquella escena dejó abierta la expectativa sobre una nueva evolución del vínculo, algo que finalmente terminó de materializarse en la fiesta.

Una relación hablada, sin etiquetas

Más allá de los gestos físicos, la relación entre Brian y Danelik también estuvo atravesada por conversaciones explícitas sobre lo que ocurría entre ellos.

En una charla con otros participantes, Brian Sarmiento reconoció que existía una "tensión sexual", aunque al mismo tiempo dejó en claro que prefería seguir disfrutando del vínculo sin etiquetas.

Entre las definiciones que compartió, dejó una frase que sintetizó su postura:

"Quiero seguir siendo amigos y divirtiéndonos"

Por su parte, Danelik Galazán siempre se mostró cercana, sosteniendo el interés sin apresurar definiciones. Esa lógica de idas y vueltas, sumada a la química visible entre ambos, terminó por consolidarlos como uno de los ejes narrativos más fuertes dentro de la casa.

Repercusión en redes

Como era previsible, la escena generó una rápida repercusión en redes sociales.

Las reacciones se dividieron entre:

Usuarios que celebraron la química entre ambos

Comentarios que destacaron la espontaneidad del momento

Cuestionamientos sobre la actitud de Brian

Referencias a episodios anteriores

Mensajes prejuiciosos y discriminatorios por el avance del vínculo

En ese último punto, parte de la conversación pública también volvió a poner el foco sobre la historia de vida de Danelik, quien a través de sus redes sociales compartió con sinceridad los desafíos y momentos complejos que atravesó como mujer trans.