Cancelaron en Córdoba un homenaje a Rosalía tras la polémica por su postura anti-Argentina

Un evento homenaje a Rosalía que iba a realizarse este jueves 24 de julio en Córdoba fue cancelado en medio de la polémica generada por la postura de la cantante española, luego de que compartiera en redes sociales una publicación interpretada como parte de una campaña anti-Argentina. La decisión fue tomada de manera conjunta por la productora Impacto Producciones y el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba, ante la llegada de mensajes de hostigamiento y el tenso clima generado en los últimos días.

El espectáculo, titulado "Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico", había sido planificado durante meses y tenía como objetivo recorrer la trayectoria musical de la artista española a lo largo de los años. Sin embargo, la institución cultural y la productora resolvieron no seguir adelante con la propuesta por temor a que el contexto de enojo y las amenazas de posibles represalias derivaran en incidentes.

La cancelación se produjo luego de que numerosos fanáticos argentinos de Rosalía expresaran su indignación por una publicación de la cantante en redes sociales. La controversia generó una fuerte reacción entre sus seguidores en el país y terminó impactando directamente sobre un evento que, según aclararon sus organizadores, había sido creado desde la admiración por la obra de la artista y no tenía un vínculo cercano con ella.

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Los mensajes de hostigamiento

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Impacto Producciones confirmó la suspensión del espectáculo y explicó que la decisión se tomó pese al tiempo y el trabajo que había demandado la organización.

"En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo", señalaron desde la productora.

La organización buscó además aclarar que el evento no tenía una relación directa con Rosalía ni con su entorno. Se trataba de una propuesta artística creada a partir de la admiración por sus obras y por su trayectoria musical. La decisión de cancelar fue adoptada junto con la institución cultural que iba a albergar la presentación. El escenario de tensión generado por la polémica y los mensajes recibidos llevó a los organizadores a priorizar la seguridad de quienes iban a participar de la puesta en escena.

La productora también reconoció el sentimiento que había generado la publicación de la cantante entre sus seguidores argentinos.

"También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción", expresaron.

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El trabajo de músicos y técnicos quedó interrumpido

El director del museo, Piky Sánchez, lamentó la situación en declaraciones a la prensa y explicó que el ciclo cultural tiene como principal propósito la difusión de propuestas artísticas alternativas.

En ese marco, destacó especialmente el trabajo de los músicos y técnicos locales que llevaban meses ensayando y preparando la puesta en escena.

El espectáculo había requerido una planificación prolongada y un proceso de preparación que involucró a distintos trabajadores de la producción artística. Sin embargo, ante el temor de que el clima generado por la controversia pudiera derivar en posibles incidentes, se optó por resguardar la seguridad de los participantes.

La cancelación, de este modo, afectó una propuesta que estaba pensada como un recorrido musical por la trayectoria de Rosalía y que contaba con un ensamble sinfónico para llevar adelante el homenaje.

La publicación que desató la controversia

La polémica se originó a raíz de una publicación que Rosalía compartió en TikTok. La cantante difundió un video de Mía Khalifa celebrando la victoria de la selección de España sobre la de Argentina en la final del Mundial 2026.

El contenido incluía la frase "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", acompañada por la canción "La Perla".

El término utilizado en la publicación suele ser empleado para referirse a personas consideradas poco confiables o problemáticas. La combinación del mensaje con la celebración de la derrota argentina despertó la indignación de sus fanáticos en el país.

La reacción en redes sociales fue inmediata y derivó en una ola de críticas hacia la cantante española. El malestar generado terminó alcanzando también a la propuesta artística que iba a realizarse en Córdoba, pese a que la producción había sido organizada como un homenaje a su música.

Rosalía pidió disculpas

Frente a la polémica, Rosalía decidió responder a sus seguidores argentinos y publicó un mensaje en el que pidió disculpas por lo ocurrido.

A través de sus historias de Instagram, con una bandera argentina en el centro, la cantante sostuvo: "Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía".

Finalmente, cerró el mensaje con emojis de lágrimas y la expresión: "Perdoooonnnnn".

La explicación no logró evitar que la controversia tuviera consecuencias sobre el evento que se iba a realizar en Córdoba. El homenaje, que había sido preparado durante meses por músicos y técnicos locales, terminó siendo cancelado por la productora y el museo ante el temor de posibles represalias.