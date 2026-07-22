Rosalía pidió perdón por el video contra la Selección argentina: "Mala mía"

Rosalía debió salir a pedir disculpas públicamente después de que una publicación compartida en sus redes sociales generara un fuerte revuelo entre sus fanáticos argentinos.

La cantante española había reposteado en su perfil de TikTok un video de Mía Khalifa que se burlaba de la derrota de la Selección argentina. La publicación provocó críticas feroces por parte de su público argentino, que interpretó el gesto como una forma de acompañar el contenido de la exfigura mediática contra el equipo de Lionel Messi.

La polémica se originó a partir de un detalle específico: el video estaba musicalizado con "La perla", una de las canciones que forman parte del disco Lux de Rosalía.

La artista catalana explicó posteriormente que ese fue el motivo por el cual decidió compartir la publicación. Según aclaró, no había leído el contenido del video antes de repostearlo y su intención no había sido burlarse de la Selección argentina.

"Le di compartir porque sonaba 'La perla'"

Después del revuelo, Rosalía utilizó sus historias de Instagram para explicar lo ocurrido y pedir disculpas. Junto a una imagen de la bandera argentina y tres emojis de caritas llorando, la cantante escribió:

"Le di compartir porque sonaba 'La perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón".

Con ese mensaje, la artista buscó aclarar a sus fanáticos que el video había sido publicado en su perfil oficial de TikTok únicamente porque estaba musicalizado con una canción que forma parte de su disco Lux. La explicación apuntó directamente al origen de la publicación y a la decisión de compartirla sin reparar en el contenido que acompañaba la canción.

De esta manera, Rosalía intentó dejar en claro que no había buscado respaldar las expresiones de Mía Khalifa contra el seleccionado argentino.

El video de Mía Khalifa y la derrota de la Selección

El video que generó la controversia había sido publicado por Mía Khalifa para celebrar la derrota de la Selección argentina.

La publicación estaba acompañada por una frase que hacía referencia al contenido de la canción de Rosalía: "Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

El fragmento de la canción elegido para el video incluía la siguiente letra: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".

La utilización de esa canción y la referencia a la derrota del equipo argentino fueron los elementos que generaron la polémica luego de que Rosalía compartiera el video.

El hecho adquirió mayor repercusión por la relación entre el contenido de la publicación y las declaraciones previas de Khalifa sobre el equipo de Lionel Messi.

Las polémicas declaraciones de Khalifa

Mía Khalifa fue una de las figuras públicas que más opinó en contra de la Selección argentina. Durante el Mundial 2026, tuvo polémicas declaraciones sobre el conjunto dirigido por Scaloni. Incluso, para la final, contó que había apostado un millón de dólares a favor del equipo de Lamine Yamal.

En ese contexto, la publicación en la que celebraba la derrota de la Selección argentina fue interpretada como una nueva expresión contra el equipo. Por eso, el hecho de que Rosalía hubiera reposteado el video provocó una reacción inmediata entre parte de sus seguidores argentinos. La publicación fue cuestionada por quienes consideraron que compartirla implicaba acompañar el contenido de Khalifa.

El centro de la polémica pasó así por la decisión de Rosalía de repostear el video y por el significado que podía adquirir ese gesto dentro del contexto de las opiniones previas de Mía Khalifa sobre el seleccionado.

rosalía mia polémica

La canción que motivó el reposteo

"La perla" es una de las canciones más destacadas del disco Lux de Rosalía. El tema estaría dedicado a una expareja problemática y tóxica. Sin embargo, la cantante nunca le puso un nombre puntual a la persona con la que tuvo esa caótica relación. En cambio, se refiere a ella como una "perla".

Ese significado de la canción fue utilizado por Mía Khalifa en el video que generó el revuelo. La letra fue incorporada como parte del contenido con el que celebró la derrota de la Selección argentina.

Rosalía explicó que su decisión de compartir el video estuvo vinculada exclusivamente con la presencia de su canción. Según su aclaración, no había leído el texto que acompañaba las imágenes antes de realizar el reposteo.

La situación mostró cómo una canción de su propio repertorio terminó convirtiéndose en el punto de conexión entre una publicación sobre fútbol y una polémica que alcanzó directamente a la artista.

Críticas y pedido de disculpas

Las críticas de su público argentino fueron fuertes y llevaron a Rosalía a intervenir públicamente para explicar lo ocurrido. Además de pedir disculpas, la cantante decidió eliminar el video de Mía Khalifa que había compartido.

La respuesta de la artista incluyó una explicación directa y un reconocimiento de lo ocurrido con la frase "Mala mía. Perdón".

Sin embargo, la discusión continuó en redes sociales. Una internauta en X cuestionó la situación y planteó una crítica vinculada con la comparación utilizada en la publicación.

"Que festeje el triunfo de su país está joya. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos 'unas perlas' me parece un tanto hipócrita", opinó la usuaria, que se mostró en desacuerdo con la comparación.