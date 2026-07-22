La novia de Colapinto reaccionó a las críticas contra la Argentina: "Me voy a pelear ..."

Maia Reficco, actriz y novia de Franco Colapinto, expresó su malestar en redes sociales ante los mensajes de odio contra la Argentina que comenzaron a circular luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

La estrella de Hollywood utilizó dos historias y una publicación en su cuenta secundaria de Instagram para mostrar su frustración frente a los usuarios que se manifestaron en contra del país.

El tono de sus mensajes fue directo y reflejó el enojo que le provocaron las críticas que leyó en las redes sociales. Sobre una selfie, Reficco escribió: "Estoy a cinco historias más de borrarme Instagram, o me voy a pelear con medio planeta. Las pel...falacias y faltas de respeto que hay que leer".

La actriz reaccionó así ante una serie de expresiones que, según mostró en sus publicaciones, consideró ofensivas y cargadas de faltas de respeto hacia la Argentina.

"Me dicen que me siga peleando"

En otra de las historias que compartió, Reficco intentó tomar distancia del enojo y escribió: "Tal vez intento meditar, a ver si mi psicóloga tenía razón y sirve". Sin embargo, poco después volvió a dirigirse a sus seguidores para expresar cómo estaba viviendo la situación. En el mismo video, la joven apareció en cámara y manifestó:

"Los amo, estamos todos igual, me dicen que me siga peleando, no me da la vida y no me dan los dedos". La frase reflejó el tono de sus publicaciones y la intensidad con la que la actriz siguió la repercusión generada después del partido de la Selección.

El intercambio con sus seguidores se produjo en un contexto marcado por los mensajes de odio y las críticas contra la Argentina que aparecieron luego de la derrota frente a España.

Las imágenes que explicaron su descargo

La explicación sobre el motivo de su reacción se hizo evidente en una publicación posterior realizada en su perfil. Reficco compartió una serie de fotografías asociadas con la Argentina y con distintos momentos vinculados al apoyo a la Selección.

La selección de las imágenes funcionó como una muestra del vínculo que la actriz mantiene con el país y como respuesta a la ola de críticas que se produjo después de la final.

El conjunto de fotografías reunió distintos escenarios de celebración y aliento, desde los festejos en Times Square hasta las imágenes en la cancha y la caravana de hinchas.

"De siempre y para siempre, Argentina"

Junto a las fotografías, Maia Reficco publicó un mensaje de apoyo a la Argentina después del partido y de la repercusión posterior.

"Ayer, hoy, mañana y pasado. De siempre y para siempre, Argentina", escribió. La frase cerró la serie de publicaciones con las que la actriz dejó en claro su posición frente a las críticas y los mensajes de odio contra el país.

El mensaje también acompañó las imágenes en las que aparece con la camiseta argentina junto a su hermano, además de las fotografías de los festejos en Times Square, la cancha y una caravana de hinchas alentando.