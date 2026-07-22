Tensión en las redes: Mía Khalifa volvió a cargar contra la Selección Argentina y se burló de un jugador

La tensión entre la influencer Mía Khalifa y los seguidores de la Selección Argentina ha alcanzado un nuevo punto de ebullición tras la conclusión de la final del Mundial. En este contexto posterior a la definición del certamen, la creadora de contenido e imagen pública volvió a cuestionar de manera abierta al conjunto nacional, enfocando su atención de forma directa en el mediocampista Enzo Fernández a través de una controvertida publicación realizada en la red social X.

Este nuevo episodio no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en una postura sostenida a lo largo de toda la competencia. Durante el desarrollo de la Copa del Mundo, Khalifa manifestó explícitamente su constante apoyo a España, posicionamiento que la llevó a protagonizar múltiples cruces en plataformas digitales debido a sus reiterados comentarios sobre el desempeño del seleccionado sudamericano y sus explícitas críticas hacia las decisiones del arbitraje.

De las acusaciones de favoritismo a la millonaria apuesta en la final

El punto álgido de las declaraciones de Khalifa se registró durante el partido decisivo del torneo. En esa instancia, la ex actriz empleó en sus plataformas el término "VARgentina", un neologismo utilizado para insinuar la existencia de supuestos favoritismos por parte de los cuerpos arbitrales hacia el equipo dirigido por el director técnico Lionel Scaloni.

A la par de estas aseveraciones, la figura internacional aseguró públicamente haber apostado la suma de un millón de dólares a la victoria del conjunto español en el duelo definitorio. Sus expresiones no se produjeron en un vacío mediático; por el contrario, se alinearon y sumaron a otras críticas difundidas de manera simultánea por diversas figuras internacionales. Estos cuestionamientos, enfocados en la figura de la Argentina tras el desenlace del campeonato, terminaron generando una fuerte repercusión y una alta tasa de interacción en las redes sociales a nivel global.

El dardo a Enzo Fernández: contraste entre las semifinales y la final

En esta última interacción que reavivó la polémica, la ex actriz compartió un montaje visual compuesto por dos fotografías de alta carga simbólica en el itinerario del mediocampista argentino:

La postal de semifinales: Una imagen del tradicional festejo del "Topo Gigio" realizado por Enzo Fernández tras anotar el gol del empate frente a Inglaterra.

El desenlace en la final: Una fotografía del momento exacto en que el jugador recibió la tarjeta roja durante el partido decisivo frente a España, consecuencia de una dura infracción cometida sobre el defensor Pau Cubarsí.

A pesar de que la publicación no incluyó ningún texto explicativo ni comentario adicional por parte de la autora, la simple yuxtaposición de ambas imágenes fue interpretada de forma inmediata por los usuarios de la red como una burla directa hacia el futbolista y hacia la Selección argentina en su conjunto.

La respuesta de la hinchada y el impacto mediático de la provocación

La publicación desencadenó de forma instantánea una verdadera catarata de respuestas por parte de los hinchas argentinos, dividiendo las posturas en la plataforma:

Acusaciones de obsesión: Numerosos usuarios señalaron a Khalifa de mantener una actitud provocadora y reiterada, acusándola de mostrarse sistemáticamente obsesionada con la Argentina.

Defensa del mediocampista: Por otro lado, un sector de la comunidad virtual salió en defensa del jugador del seleccionado, optando por minimizar el impacto de la imagen al argumentar que la discusión carecía de sentido dado que el Mundial ya había terminado.

Este cruce vuelve a poner de manifiesto cómo las narrativas y la visibilidad de los planteles trascienden el terreno de juego, convirtiendo las publicaciones de figuras de la cultura popular en escenarios de intenso debate colectivo.