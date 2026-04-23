Catamarca se prepara para la llegada de Airbag: aquí tenés toda la info

La expectativa crece en Catamarca ante la inminente llegada de Airbag, que este sábado 25 de abril se presentará en el Estadio Bicentenario con un show que ya es anunciado como el recital del año. La banda arribará a la provincia en el marco de la presentación de su último material, "El Club de la Pelea I", consolidando un momento clave en su trayectoria artística.

Con miles de localidades vendidas, el evento no solo convocará a público catamarqueño, sino también a asistentes provenientes de distintos puntos de la región y de diversos rincones del país. Este nivel de convocatoria anticipa un espectáculo de gran magnitud, que combina la expectativa del público con la potencia escénica del grupo.

La producción general está a cargo de Al Palo Producciones, que dispuso un operativo especial orientado a garantizar el desarrollo ordenado del evento y el ingreso fluido de los asistentes.

Organización y logística

El esquema organizativo contempla una serie de medidas destinadas a facilitar el acceso y la permanencia del público en el estadio. A partir de las 16 horas, se implementará una restricción de la circulación vehicular en la zona, con el objetivo de ordenar el flujo de personas y vehículos en las inmediaciones.

Las puertas del Estadio Bicentenario se abrirán a las 18 horas, mientras que el inicio del espectáculo está previsto para las 21 horas. Una vez comenzado, el show tendrá una duración aproximada de tres horas, durante las cuales los hermanos Sardelli recorrerán los principales éxitos de su carrera, junto con las canciones incluidas en su octavo álbum de estudio.

El escenario del recital estará marcado por la propuesta estética de "El Club de la Pelea", que representa un punto de inflexión en la historia de la banda, evidenciando su evolución hacia un sonido más cercano al hard rock y el rock alternativo.

En cuanto al acceso al predio, se dispusieron dos puntos de ingreso, y una vez dentro, el público podrá ubicarse en campo y la platea- Sin embargo, se informó que parte de las plateas laterales no estarán disponibles, debido a cuestiones vinculadas a la logística y al montaje del escenario.

Condiciones de ingreso y elementos no permitidos

La organización estableció un conjunto de normas claras respecto a los objetos que no podrán ser ingresados al estadio, en el marco de un operativo de seguridad integral. Entre los elementos prohibidos se encuentran pirotecnia, objetos cortantes, aerosoles, paraguas, drones, comida y bebidas, cámaras, armas y sustancias prohibidas. Asimismo, se advirtió que otros elementos podrán ser retenidos si el personal de seguridad los considera inapropiados durante los controles de ingreso.

Servicios y asistencia

Para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes, el operativo incluirá distintos servicios dentro del predio. Se dispondrán:

Dos puntos de hidratación

Baños químicos , además de los sanitarios del estadio

, además de los sanitarios del estadio Servicio de emergencia médica durante todo el recital

Estas medidas forman parte de la planificación integral para un evento que prevé una alta concentración de público y una extensa duración.

Entradas y condiciones de acceso

En relación a las entradas, se estableció un valor único de $69.000, y los tickets podrán adquirirse el mismo sábado desde las 10 horas en la boletería del estadio, o bien a través del sitio oficial TuEntrada.com.

También se definieron las condiciones de acceso según la edad de los asistentes, porque se abona entrada a partir de los 4 años inclusive, mientras que los menores de 16 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable.

Una noche que promete quedar en la memoria

Con todos los detalles organizativos definidos y una convocatoria que trasciende las fronteras provinciales, la presentación de Airbag en Catamarca se perfila como un acontecimiento de gran relevancia cultural y artística. La combinación de una banda en plena vigencia, un álbum que marca un hito en su evolución y una producción preparada para recibir a miles de personas, configura un escenario que anticipa una noche destinada a quedar en la memoria del público.