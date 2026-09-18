Cazzu suspendió dos shows por problemas de salud: "No logré recuperarme"

En plena gira internacional con Latinaje En Vivo, Cazzu se vio obligada a suspender dos presentaciones debido a problemas de salud. Los conciertos que estaban programados para el 18 de septiembre en Guatemala y el 19 de septiembre en Costa Rica fueron reprogramados para noviembre, luego de que la artista no lograra recuperarse a tiempo para presentarse ante su público.

La cantante argentina, cuyo nombre es Julieta Cazzuchelli, comunicó personalmente la situación a través de sus historias de Instagram. Desde el lugar donde permanece aislada y mientras lucía un pijama, explicó que durante los últimos días atravesó un cuadro que, según sus propias palabras, habría sido provocado por una influenza.

Cazzu relató que hizo todo lo que estuvo a su alcance para restablecerse y poder cumplir con los compromisos asumidos durante su recorrido internacional. Sin embargo, la evolución de su estado de salud no le permitió llegar en condiciones adecuadas a las fechas previstas.

"Hace unos días me agarró un virus, una influenza, una cosa bastante potente. Empecé a buscar, a través de todos los medios, recuperarme para poder cumplir con esta cita, tal como se los había prometido, pero no lo conseguí", manifestó la artista, visiblemente afectada por tener que modificar su agenda.

La salud

La decisión de suspender las presentaciones estuvo vinculada no solamente con la necesidad de recuperarse, sino también con las características del espectáculo que Cazzu lleva adelante durante Latinaje En Vivo. La cantante explicó que su propuesta artística depende de manera directa de las interpretaciones vocales y los instrumentos en vivo, por lo que consideró que no podía presentarse sin haber alcanzado una recuperación completa.

"No logré recuperarme del todo para dar un show como lo es Latinaje", expresó Cazzu al explicar los motivos que la llevaron a suspender las actuaciones. La artista también remarcó: "Si no hay salud, no lo podemos ejecutar", dejando planteada la imposibilidad de llevar adelante el espectáculo en las condiciones que requiere mientras continúa atravesando el proceso de recuperación.

De esta manera, la suspensión de las fechas no respondió a un cambio de agenda relacionado con la gira, sino a la necesidad de preservar su estado de salud y cumplir con la indicación recibida.

Guatemala ya tiene nueva fecha

Una de las dos presentaciones suspendidas ya cuenta con una nueva fecha confirmada. El concierto que estaba previsto para este 18 de septiembre en Guatemala fue trasladado al 14 de noviembre de 2026. La presentación se realizará en Jardín del Gigante, ubicado en Ciudad Cayalá.

La modificación permite mantener el encuentro entre la artista y el público guatemalteco dentro de la agenda de Latinaje En Vivo, aunque con varias semanas de diferencia respecto de la fecha originalmente anunciada.

Los datos de la nueva presentación son:

País: Guatemala.

Guatemala. Fecha original: 18 de septiembre.

18 de septiembre. Nueva fecha: 14 de noviembre de 2026.

14 de noviembre de 2026. Lugar: Jardín del Gigante.

Jardín del Gigante. Ubicación: Ciudad Cayalá.

La reprogramación se produce mientras Cazzu permanece aislada y continúa con su recuperación luego del cuadro de salud que le impidió llegar en condiciones para afrontar el espectáculo.

Costa Rica espera la fecha definitiva

La segunda presentación afectada corresponde a Costa Rica, donde Cazzu tenía previsto presentarse el 19 de septiembre.

Al igual que ocurrió con el concierto de Guatemala, el espectáculo será trasladado a noviembre. Sin embargo, en este caso, la organización todavía no informó el día definitivo en el que se realizará la presentación.

El recinto previsto para recibir el espectáculo continúa siendo el Anfiteatro Imperial, en Parque Viva. La información disponible sobre esta segunda reprogramación queda establecida de la siguiente manera:

País: Costa Rica.

Costa Rica. Fecha original: 19 de septiembre.

19 de septiembre. Nueva fecha: noviembre, todavía sin día confirmado.

noviembre, todavía sin día confirmado. Lugar: Anfiteatro Imperial.

Anfiteatro Imperial. Complejo: Parque Viva.

La definición de la fecha queda, por ahora, pendiente de la comunicación oficial de la organización.

"Nos vamos a ver": el mensaje de Cazzu a sus seguidores

A pesar de la tristeza que le generó tener que modificar las fechas, Cazzu buscó transmitir a sus seguidores la certeza de que los encuentros con el público se concretarán una vez que su estado de salud se lo permita.

"Con toda la tristeza que me genera, les quiero prometer que nos vamos a ver", afirmó la intérprete, quien permanece en recuperación.

El mensaje refleja el impacto que tuvo para la artista la suspensión de dos compromisos de su gira internacional. Cazzu había intentado recuperarse para sostener las fechas tal como estaban previstas, pero finalmente debió aceptar que no se encontraba en condiciones de realizar un espectáculo basado en la voz y los instrumentos en directo.

El equipo de la cantante confirmó que la suspensión responde a motivos de salud y a una indicación médica, según la información difundida bajo el título "Me reporto desde el confinamiento": Cazzu POSPONE conciertos por problema de salud.

Así, mientras continúa su recuperación, la agenda de Latinaje En Vivo mantiene sus presentaciones en Guatemala y Costa Rica, aunque con nuevas fechas. El encuentro de Guatemala quedó establecido para el 14 de noviembre de 2026, mientras que en Costa Rica todavía resta conocer el día exacto de noviembre en que Cazzu volverá a subir al escenario.