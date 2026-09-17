Por la despedida de Messi, cambiaron la fecha de los Martín Fierro de Radio 2026

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) decidió modificar la fecha de realización de los Martín Fierro de Radio 2026, una ceremonia que originalmente estaba programada para el próximo 6 de octubre.

La gala finalmente se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre, en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires. La modificación representa un traslado de quince días respecto de la fecha prevista inicialmente y tiene como principal motivo la coincidencia con un acontecimiento deportivo que, según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, concentrará la atención de los televidentes argentinos: el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina.

La decisión fue confirmada por el presidente de APTRA, Luis Ventura, quien explicó a distintos medios de comunicación que los organizadores optaron por trasladar la ceremonia para evitar que ambos acontecimientos se desarrollaran en la misma fecha.

De esta manera, la gala dedicada a reconocer a la radiofonía tendrá una nueva jornada de realización, separada por dos semanas del encuentro futbolístico.

El último partido de Messi, detrás de la modificación

La fecha original de los Martín Fierro de Radio coincidía con el que está previsto como último partido de Lionel Messi en la Selección argentina.

Según la información proporcionada, se trata de un evento considerado único y capaz de captar la atención de todos los televidentes argentinos. En ese escenario, la organización de la ceremonia decidió evitar la superposición de ambos acontecimientos. La determinación de APTRA fue entonces trasladar la entrega de los premios del 6 al 21 de octubre, manteniendo el lugar previsto para la gala.

Luis Ventura, en su carácter de presidente de la asociación, confirmó públicamente el cambio y señaló que la decisión de los organizadores fue postergar la ceremonia durante quince días para no coincidir con el evento futbolístico.

Así, la modificación del calendario no responde a un cambio en el objetivo de la ceremonia ni en el período que será reconocido, sino a la necesidad de establecer una nueva fecha para la gala.

Una gala para reconocer la temporada 2025-2026

En esta edición, los Martín Fierro de Radio 2026 destacarán a las mejores producciones y figuras de la radiofonía correspondientes a la temporada 2025-2026.

La ceremonia tendrá como escenario al Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires, donde se desarrollará la gala luego de la modificación de la fecha original. El encuentro reunirá la atención sobre las producciones y protagonistas de la radiofonía correspondientes al período establecido para esta edición, en una ceremonia que finalmente se concretará el miércoles 21 de octubre.

Novaresio volverá a conducir la ceremonia

El cambio de fecha también generó modificaciones en la conducción del evento, aunque no afectó a todos los integrantes de la dupla que había sido anunciada. Hasta el momento, el único conductor confirmado para participar es Luis Novaresio, quien tendrá nuevamente a su cargo la conducción de los Martín Fierro de Radio.

Novaresio conducirá la ceremonia por segunda vez consecutiva, luego de haber estado al frente de la última edición junto a Pamela David. Según la información proporcionada, la modificación de la fecha no alteró su participación. Por lo tanto, continúa confirmado para encabezar la nueva edición de la gala.

Sin embargo, la postergación sí tuvo consecuencias sobre la participación de quien había sido anunciada como su compañera para esta oportunidad.

Julieta Prandi no podrá participar

La nueva fecha modificó la participación de Julieta Prandi, quien había sido confirmada para integrar la dupla de conductores junto a Luis Novaresio. Según trascendió, la actriz no podrá estar al frente de la ceremonia debido a que para esa fecha estará de luna de miel junto a su esposo, Emanuel Ortega.

El cambio de calendario, decidido para evitar la coincidencia con el último partido de Messi en la Selección argentina, terminó modificando así la composición de la conducción prevista originalmente.

Por este motivo, la organización todavía debe definir quién será la conductora femenina que acompañará a Novaresio durante la gala del miércoles 21 de octubre.

Con la salida de Julieta Prandi de la conducción debido a la nueva fecha, resta confirmar quién ocupará su lugar. La organización se encuentra evaluando distintos nombres para completar la dupla que estará al frente de la ceremonia.

Por el momento, la única confirmación en ese sentido es la continuidad de Luis Novaresio, quien volverá a conducir los Martín Fierro de Radio por segundo año consecutivo. La definición de su compañera quedará en manos de la organización, que analiza las alternativas para completar la conducción femenina de la gala.

Paula Varela y Guido Záffora, al frente de la alfombra roja

La ceremonia también contará con una cobertura especial desde la alfombra roja, que estará a cargo de los periodistas Paula Varela y Guido Záffora. Ambos tendrán la tarea de acompañar la previa del evento y serán los encargados de calentar la gala, además de mostrar los looks elegidos por las celebridades que participen de la ceremonia.

Su participación estará concentrada en el momento previo y en la cobertura de la llegada de las figuras al Goldencenter de Parque Norte, poniendo el foco en los protagonistas y en los estilos que presenten durante la alfombra roja.