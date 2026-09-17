Piden que La Mona Jiménez sea nombrado Doctor Honoris Causa

La posibilidad de que "La Mona" Jiménez sea nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) comenzó a tomar forma a partir de una iniciativa impulsada por la Secretaría General de la FUC, que lanzó una campaña destinada a reunir adhesiones para respaldar el pedido.

La propuesta apunta a que el cantante cordobés reciba una de las distinciones de mayor relevancia que puede otorgar una institución universitaria y plantea, al mismo tiempo, un reconocimiento a una trayectoria artística que atraviesa más de cinco décadas.

La convocatoria está dirigida a "estudiantes, docentes, no docentes, egresados y a todas las personas que quieran acompañar la iniciativa". El objetivo es sumar cada vez más firmas y fortalecer el pedido para que la Universidad Nacional de Córdoba considere la posibilidad de otorgarle esta distinción a uno de los principales referentes de la música popular de la provincia.

La campaña invita específicamente a "firmar y compartir el pedido", con la intención de ampliar el respaldo a la propuesta y reunir nuevas adhesiones.

Más de 50 años de trayectoria y más de 100 discos

Entre los fundamentos que sostienen la iniciativa aparece la extensa carrera de La Mona Jiménez, cuya trayectoria supera los 50 años y que cuenta con "más de 100 discos".

El planteo destaca el lugar que el cantante ocupa dentro de la "cultura popular cordobesa", una presencia construida a lo largo de décadas y estrechamente vinculada con la historia y la identidad musical de Córdoba. El reconocimiento que se busca para el artista no se limita, según la iniciativa, a su recorrido individual. La propuesta también pretende poner en valor el espacio que ocupa el "cuarteto como expresión de la identidad cordobesa", un género que tuvo su origen y desarrollo en los barrios y que con el paso de los años amplió considerablemente su alcance.

En ese sentido, el pedido plantea una relación entre la figura de La Mona y la historia del género que representa. Su extensa carrera aparece como uno de los elementos centrales para impulsar la candidatura, pero también como parte de un proceso más amplio de reconocimiento cultural del cuarteto.

Del estigma a un reconocimiento internacional

Uno de los aspectos destacados por quienes impulsan la campaña es la evolución que atravesó el cuarteto a lo largo del tiempo.

El género "nació y creció en los barrios" y durante años cargó con el estigma de ser considerado una expresión de una cultura de segunda. Esa mirada, según el planteo que acompaña la iniciativa, fue modificándose con el transcurso de los años, a medida que el cuarteto consiguió mayor reconocimiento y amplió su presencia más allá de Córdoba.

La transformación alcanzó una dimensión internacional en 2024, cuando el cuarteto cordobés fue incorporado por la "UNESCO a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

Ese reconocimiento significó un nuevo capítulo para el género y, de acuerdo con la propuesta, contribuyó a colocar al cuarteto en el mapa cultural del mundo. La inclusión en esa lista representa dentro del planteo uno de los antecedentes que permiten dimensionar el proceso de valorización que atravesó esta expresión musical.

Así, la iniciativa para distinguir a La Mona Jiménez se inscribe en una discusión más amplia sobre el lugar que ocupa el cuarteto dentro de la cultura cordobesa y sobre el reconocimiento alcanzado por un género que durante mucho tiempo fue asociado principalmente con determinados sectores y espacios sociales.

La Mona como referente de una expresión cultural

Quienes promueven el pedido consideran que La Mona Jiménez constituye uno de los máximos referentes del cuarteto cordobés** y que su trayectoria puede ser reconocida en paralelo con la evolución que experimentó el género. La propuesta pone el foco tanto en la dimensión de su carrera artística como en el significado cultural que adquirió el cuarteto para Córdoba. En ese marco, los más de 50 años de trayectoria y los más de 100 discos mencionados en la convocatoria funcionan como elementos centrales para fundamentar la iniciativa.

La posibilidad de que la UNC avance con una distinción de estas características también es presentada por sus impulsores como una oportunidad para profundizar el reconocimiento institucional de una expresión cultural que ya alcanzó una dimensión internacional.

Una campaña que busca sumar adhesiones

La propuesta todavía se encuentra en una etapa de convocatoria y reúne adhesiones a través de una campaña promovida por la Secretaría General de la FUC. La iniciativa busca involucrar a distintos sectores vinculados con la comunidad universitaria y también a todas aquellas personas que quieran acompañar el reconocimiento. Por eso, la convocatoria alcanza a:

Estudiantes.

Docentes.

No docentes.

Egresados.

Todas las personas interesadas en respaldar el pedido.

El mecanismo planteado por quienes impulsan la iniciativa consiste en firmar y compartir el pedido, con el objetivo de ampliar la cantidad de adhesiones y hacer crecer la propuesta.

De esta manera, el pedido para que La Mona Jiménez sea nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba reúne dos dimensiones. Por un lado, plantea el reconocimiento de una carrera artística de más de medio siglo, con más de 100 discos y un lugar destacado dentro de la cultura popular cordobesa. Por otro, busca que esa eventual distinción contribuya a poner en valor al cuarteto como parte de la identidad cultural de Córdoba.

La campaña parte de un escenario en el que el género ya obtuvo un reconocimiento internacional con su incorporación, en 2024, a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Ahora, sus impulsores buscan que la Universidad Nacional de Córdoba sea protagonista de un nuevo capítulo en ese proceso y que **La Mona Jiménez, como uno de sus máximos referentes, reciba la distinción de Doctor Honoris Causa**