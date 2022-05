Celeste Cid reflexionó sobre los problemas de adicción: "Hay mucho dolor atrás de estas historias, de las familias"

A raíz del caso de Felipe Petinatto, Celeste Cid recordó su pasado de adicción a las drogas y, tras asegurar que es necesario reformular la Ley de Salud Mental urgente, habló del dolor que hay detrás de las víctimas y sus familias. A su vez, opinó sobre el abuso de poder y maltrato en los medios y, si bien no quiso meterse en la polémica entre Romina Gaetani y Facundo Arana, incitó a cuestionar este tipo de situaciones.

“Estoy muy bien. Mis hijos hermosos. Antón tiene 5 y André casi 18, así que fuerte ser madre de un adolescente”, comentó Cid ante las cámaras de Socios del espectáculo. Enseguida, la actriz hizo referencia al mensaje que hace unos días publicó en sus redes a raíz del caso de Felipe Pettinato.

“Me da mucha tristeza este tema. Lo he pasado hace muchos años, ya quedó atrás. Pero sé lo que es para uno y para la familia alrededor. Por lo general no hay herramientas accesibles. Hasta lograr ver la enfermedad como tal hay vergüenza, hay miedo, desinformación. Este tema nos lo debemos como sociedad. Y una revisión de la Ley de Salud Mental que atienda especificidades”, escribió la actriz intentando concientizar desde su experiencia.

Al ser consultada por la cronista, la protagonista de Resistiré advirtió: “Creo que todos tenemos una fuerza o un poder muy grande si queremos salir adelante. A veces lo que no hay son herramientas accesibles para llegar a ese lugar, por eso ahora que se está volviendo a poner un poco sobre la mesa el tema de la Ley de Salud Mental es muy necesario. Sobre todo, para plantear de que manera abordar la situación”.

Y enseguida, recordó sus años de oscuridad y lo que sufrió su familia. “Yo, cuando tuve mi problema de salud, por suerte duró un año... No fue algo muy prolongado, pero generalmente las familias no saben a dónde acudir. Entonces que haya como algún sistema que acerque elementos, que se ponga en discusión es un gran paso. Es inminente, se está pidiendo hace un montón”, resaltó.

Cid fue internada entre 2010 y 2011 para tratar sus adicciones, y años después decidió hablar abiertamente de lo que había vivido con la intención de dar un mensaje y ayudar a otros. “Todos somos sobrevivientes de lo que nos toca en este mundo tan alocado. Yo sólo flaqueé un poco. En realidad, fue una hecatombe. Me perdí en el afuera, en los veintipico, ese lapso de crisis y rupturas. Y me desconecté de mí misma y de todo lo demás.

Porque lo que viví no fue joda y rock & roll, sino el momento más triste de mi historia. Fueron tiempos de duelo. De 'duelar” fantasmas personales y temitas familiares. (...) Trabajo desde muy chica. Sí, crecí rodeada de cuidados y cariños, pero también obligada a pensar y a responder como adulto: con cargas horarias, comiendo en el auto entre la escuela y un estudio. La decisión era mía hasta ahí. Hasta que pesó. Uno siempre sabe cuáles son sus patas rengas. Sólo necesitaba enfrentarlas y poner orden. Tuve padres maravillosos, que supieron acompañar muy bien algunos aspectos, pero otros no tanto”, contaba en 2017.

Respecto al caso del hijo de Roberto Pettinato en sí, expresó: “Lamentablemente son cosas que suceden, pero creo que tienen un parte de luz también. Ojalá que venga a acomodar algo también. Hay mucho dolor atrás de estas historias, de las familias. Pero no quiero hablar de casos concretos porque quiero ser respetuosa”.

Por último, la actriz de Las estrellas fue consultada por la polémica que generaron los dichos de Romina Gaetani, en los que acusó haber sufrido de violencia y malos tratos por parte de Facundo Arana, pero no quiso opinar al respecto. “Ni idea, prefiero mantenerme a un costado”, dijo sin querer tomar partido. Sin embargo, enseguida reconoció que “son cosas que suceden y que hay que desnaturalizar”.

“Eso lo hablé hace poco con una amiga que era productora de un programa de hace muchos años, en donde el conductor insultó a una vestuarista y mi amiga se quedó dura y no reaccionó. Y me dijo: 'Si me pasa hoy, yo sé que voy a saltar por mi amiga, pero en ese momento me puso en juego el miedo a perder el trabajo'. Por eso es tan importante hablar, animarnos a cuestionar es clave”, concluyó.