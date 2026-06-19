Celia Messi le contestó a Florencia Peña tras el escándalo por la fake news

La difusión de una falsa información sobre Jorge Messi generó una fuerte polémica mediática que tuvo repercusiones tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. El episodio tuvo como protagonista a Florencia Peña, quien al aire de un programa de streaming anunció erróneamente la muerte del padre de Lionel Messi. La situación provocó un inmediato repudio social, derivó en disculpas públicas y terminó con la salida de la actriz del ciclo y de la señal de streaming donde se desempeñaba.

Horas después de que la controversia alcanzara gran repercusión, se conoció que Celia Messi, madre del capitán de la Selección argentina, decidió responder el mensaje que Peña le había enviado para disculparse por lo sucedido. Los detalles de esa conversación fueron dados a conocer por Yanina Latorre, quien relató públicamente el contenido del intercambio entre ambas.

Las disculpas y la respuesta

Luego de que la noticia falsa generara una ola de críticas, Florencia Peña tomó la decisión de comunicarse con Celia Messi para expresarle sus disculpas por haber difundido una información incorrecta relacionada con Jorge Messi.

Según contó Yanina Latorre a través de sus redes sociales, la madre de Lionel Messi respondió el mensaje y adoptó una postura conciliadora frente a lo ocurrido. De acuerdo con lo relatado por la conductora, Celia Messi le manifestó a Peña que aceptaba sus disculpas y que entendía que lo sucedido no había sido realizado con mala intención.

Además, le transmitió un mensaje personal que buscó descomprimir la tensión generada por el episodio. Según explicó Latorre, Celia le expresó que, aunque no mantienen una amistad, siente respeto y admiración por ella.

La conversación incluyó también un pedido especial. La madre de Lionel Messi le manifestó a la actriz que espera que ambas puedan encontrarse en algún momento para compartir un café, un gesto que reflejó una voluntad de cerrar el episodio desde el diálogo y el entendimiento.

El impacto de la polémica

La controversia tuvo un fuerte impacto público debido a la sensibilidad de la información difundida. El anuncio sobre una supuesta muerte generó conmoción inmediata y provocó numerosas reacciones entre los seguidores del futbolista y el público en general.

La magnitud del repudio social fue tal que Florencia Peña terminó dando un paso al costado tanto del ciclo como de la señal de streaming donde participaba. Mientras la situación continuaba generando repercusiones, la actriz decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y expresar cómo atravesaba personalmente el momento.

Cómo se originó la fake news

El episodio se produjo durante una emisión de "El show del verano", el programa de Luzu TV donde Florencia Peña participaba. En medio de la transmisión, la conductora lanzó una información que rápidamente generó sorpresa entre quienes se encontraban en el estudio.

"No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi", afirmó al aire.

La declaración provocó un inmediato estado de conmoción entre los presentes, quienes reaccionaron con incredulidad ante la gravedad de la noticia. Sin embargo, pocos minutos después comenzaron a surgir dudas respecto de la veracidad de la información. Desde la producción del programa advirtieron que lo que circulaba eran versiones y rumores que no contaban con ninguna confirmación oficial.

Una de las productoras intervino para aclarar la situación. "Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas porque...", señaló.