César Carozza reveló la desgarradora pregunta de Martita Fort tras la muerte de Gustavo Martínez

Tras la muerte de Gustavo Martínez, los mellizos reaccionaron de distinta manera. Felipe Fort se mostró furioso y aseguró: “Mi papá te recibe con los brazos cerrados”. Por su parte, Martita Fort expresó su dolor, al afirmar que le pareció “egoísta lo que hizo”.

En Flor de equipo (Telefe) analizaron los posteos de los adolescentes tras conocerse la trágica noticia y César Carozza -abogado e íntimo amigo de la familia Fort- reveló al aire que Martita le preguntó si lo sucedido era culpa suya.

Al margen de lo expresado por uno y otro, todos coincidieron en que hay distintas maneras de manifestar el dolor ante una pérdida. “No podemos cuestionar, de ninguna manera, que Felipe haya necesitado exteriorizarlo de ese modo porque entiendo perfectamente que alguien de 17 años pueda sentirse abandonado. Y más con un suicidio, que siempre genera en el entorno algo muy horrible”, comenzó la conductora, que remarcó que siempre se pone el foco en si se podría haber evitado.

En sintonía con el comentario de Peña, el entrevistado sorprendió con su revelación: “Bueno, Marta preguntó si era culpa de ella. Eso me lo preguntó a mí”.

Al respecto, el periodista Paulo Kablan destacó que los psicólogos remarcan que estas reacciones son “entendibles, comprensibles y habituales ante este tipo de shock emocional” y que lo único distinto es que “se dan en el marco de una generación que todo lo cuenta en las redes sociales”.

Felipe Fort, contra Gustavo Martínez tras su muerte: “Mi papá te recibe con los brazos cerrados”

Desde la cuenta de Felipe se publicó un mensaje con duros cuestionamientos a Gustavo Martínez, horas después de que la expareja de Ricardo Fort se quitara la vida en su departamento de Belgrano.

Si bien en un primer momento desde su entorno habían informado que se trataba de un hackeo, el propio Felipe salió a desmentir esa versión y ratificó el mensaje en un contundente video que también borró.

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar”, arrancó el joven. “Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, sentenció.

La carta de Martita Fort a Gustavo Martínez: “Me pareció muy egoísta lo que hizo”

Martita utilizó sus redes sociales para despedirse de la expareja de su padre. “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada y no sospeché nada porque yo lo veía a Gus igual que siempre, sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”, expresó en su cuenta de Instagram.

En su descargo la joven habló sobre la dolencia que atravesaba Gustavo: “Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía, y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona”.

A modo de cierre le agradeció los cuidados que le dio desde que eran chicos: “Fue una persona que ocupó un rol importante en mi vida y lo voy a extrañar siempre QEPD mi padrino”.

