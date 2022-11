Chano Charpentier reveló que recibió amenazas: "Nunca viví algo así"

Chano Charpentier usó su cuenta de Twitter para comunicarles a sus seguidores que está sufriendo “violencia psicológica” y “amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo” por parte de algunas personas.

“Una persona que colabora conmigo me dijo: 'Cuidate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte'”, lanzó el músico en su red social y, debido a sus últimas internaciones y situaciones de salud, despertó la preocupación de todos sus fans que, al instante, le respondieron con cientos de mensajes de apoyo.

Semanas atrás, Chano Charpentier volvió a los escenarios con un recital de larga duración en el Estadio Luna Park. Allí cantó sus más recientes canciones y también los hits de la banda con la que lanzó hits como “Ella” o “Ciudad Mágica”. Incluso, minutos antes de estos mensajes que encendieron las alarmas, el ex Tan Biónica cantó en La Plata y en un show de su hermano Bambi. Chano aseguró que recibió amenazas en el último tiempo. (Foto: Instagram / chanotb)

A pesar de este gran presente profesional tras una etapa muy difícil, el músico no estaría viviendo a pleno y compartió públicamente el miedo que lo rodea.

Qué dijo Chano Charpentier sobre las “amenazas” que recibió

“Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más”, empezó a escribir el artista. “Pero durante esta breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía”, agregó en su primer tuit. Dos de los tweets con los que Chano Charpentier confesó que recibe "amenazas" y "violencia psicológica". (Foto: Captura Twitter / chanotb).

Luego, siguió: “A algunos le caen mejor mis decisiones que a otros. Yo me banco la desidia o la bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria”. Así, puso en contexto a sus seguidores y fue directo al grano: “Hace nueve días una persona que colabora conmigo me dijo: 'Chano, cuidate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura'”.

Así, Chano instaló una duda enorme en torno a su persona y, por eso, fue muy claro con sus fans. “Nunca viví algo así. Se los cuento por si me pasa algo”, alertó. Y concluyó: “Lo que esta persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere, también la tengo identificada. Espero que no sea nada”.

La mamá de Chano habló del sobreseimiento del policía que le disparó al cantante: “Es otra víctima”

A mediados de octubre, la Justicia sobreseyó al policía Facundo Amendolara, acusado de dispararle a Santiago Chano Moreno Charpentier. El juez Julio Andrés Grassi consideró que el agente actuó en legítima defensa. La familia del músico no apeló el pedido del fiscal Alejandro Irigoyen. (Foto: Instagram /charpentier.marina)

Al aire de Intrusos (América), Maite Peñoñori contó que se contactó con Marina Charpentier, la mamá del músico, que explicó por qué decidieron no apelar. “Me dijo 'la verdad queremos olvidar toda esta pesadilla que vivimos y que todos retomemos la vida y el trabajo'”, comenzó leyendo.

Y agregó: “Incluso el policía que es otra víctima de un sistema fallido, inoperante, no capacitado e inútil para emergencias como esta”.