Cómo fueron los festejos de Navidad en la casa de Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano 2022 vivieron una Navidad muy especial. Aislados dentro de la casa más famosa del país y lejos de sus familiares, que solo pudieron dejarles saludos por video, la noche estuvo marcada por la alegría, pero también por las lágrimas y la emoción.

Como se trataba de una ocasión particular, la producción les permitió brindar con una sola copa de champagne para cada uno. Pero además rompió una de las condiciones claves del aislamiento: la voz de "Big" hizo la cuenta regresiva para el brindis y de esa manera los "hermanitos" supieron exactamente qué hora era.

Después de compartir un menú típico de las fiestas que incluyó matambre con ensalada rusa, pionono de atún, vitel toné y tomates rellenos, los participantes realizaron el brindis en el patio. En ese momento todos se abrazaron, dejaron de lado los conflictos y hasta Nacho y Thiago bromearon con darse un beso.

Varios también aprovecharon para enviar saludos a sus familiares. Más tarde abrieron los regalos de la producción, que dejó un paquete para cada uno abajo del arbolito, y reflexionaron en grupo sobre la experiencia de pasar las fiestas dentro de la casa.

"Creo que vamos a salir con una fortaleza mental enorme que nos va a ayudar para un montón de cosas que no teníamos planeadas. Quiero agradecerles estos dos meses porque pasé momentos hermosos con ustedes", sostuvo Marcos.

"Siento que no me podría haber imaginado la casa con otras personas. Estoy muy contenta de haberlos conocido y me llevo lo mejor de cada uno. ¡Feliz Navidad para todos!", agregó Julieta.

Explotó la interna entre los ex participantes de Gran Hermano a días del repechaje: insultos y llanto

A días del segundo repechaje, los ex integrantes de Gran Hermano se cruzaron en vivo y aumentó la tensión entre los mediáticos que buscan reingresar a la casa más famosa del país. Mora se cruzó con Agustín en una fuerte discusión y explotó en llanto. Mientras tanto, los ex hermanitos compiten por conquistar al público y tener una nueva oportunidad.

Los 8 que serán parte del repechaje serán Tomás Holder, Martina Stewart, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila "la Tora" Villar, María Laura "Cata" Álvarez, Agustín "Frodo" Guardis y Daniela "Pestañela" Celis. Entre estos exparticipantes hay varios que tienen escasas posibilidades de volver, ya que no tienen el apoyo necesario en redes.