Conciertos de Taylor Swift provocaron dos sismos en Estados Unidos

Los dos sismos de 2,3 en la escala de Rchter fueron registrados gracias a las mediciones de la Red Sísmica del Noroeste de Pacífico, según informaron medios locales, quienes atribuyeron este fenómeno insólito a una combinación entre el furor de los miles de fans y la potencia del equipamiento de sonido utilizado.

Los sismógrafos mostraron sorpresa al comentar que la magnitud del movimiento telúrico coincidió ambos días, 22 y 23 de julio, y a la misma hora, con picos máximos alrededor de las 19.30 y a las 21.30, por lo que se estima que ocurrieron en algún pasaje en particular del concierto.

"Me sorprendió que pudiéramos ver algo tan coherente", comentó la sismógrafa de la estación Mouse Reusch a "The New York Times".

Mientras tanto, Taylor Swift confirmó que vendrá al país por primera vez con su The Eras Tour.

La artista se presentará el próximo 9 y 10 de noviembre en el Estadio Monumental, de River Plate en el show que será producido por DF Entertainment. Con respecto a la venta de entradas habrá una preventa para clientes de Banco Patagonia en hasta 6 cuotas sin interés, que fue el lunes 5 de junio a las 10 de la mañana. Las entradas se agotaron en pocos minutos.