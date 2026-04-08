Condenan a 15 años la "Reina de la ketamina" vinculada a la muerte de Matthew Perry

Una jueza federal estadounidense dictó este miércoles 15 años de prisión a Jasveen Sangha, de 42 años y residente en Carolina del Norte, quien admitió haberle vendido al actor Mathew Perry la ketamina que provocó su muerte en 2023.

La decisión de la juez Sherilyn Peace Garnett representa la pena más severa impuesta hasta el momento entre los cinco acusados en este caso de sobredosis, que mantuvo la atención mediática desde el fallecimiento del intérprete. Según los fiscales, Sangha era una traficante de alto nivel, conocida entre sus clientes como la "Reina de la ketamina", lo que subraya la gravedad de su actividad ilícita y su alcance dentro del tráfico de drogas.

Antecedentes judiciales y culpabilidad

El año pasado, Sangha se había declarado culpable de cinco cargos federales, incluyendo:

Distribución de ketamina.

Mantenimiento de un local relacionado con el tráfico de drogas.

Estos cargos evidencian una operación organizada y reiterada, no un hecho aislado, lo que justificó la severidad de la condena. La fiscalía detalló que la droga fue vendida a Perry por unos 6.000 dólares en efectivo, solo días antes de su muerte, y que Sangha tomó medidas posteriores para desvincularse del hecho, incluyendo la orden de que se borraran mensajes de su teléfono celular.

Circunstancias del fallecimiento de Mathew Perry

Mathew Perry, de 54 años, fue hallado muerto el 28 de octubre de 2023 en su residencia de Los Angeles, donde su cuerpo fue encontrado en un jacuzzi del patio trasero. El médico forense determinó que la causa del deceso fue la ingesta de ketamina y catalogó el caso como un accidente, citando los "efectos agudos" de la droga y señalando que el ahogamiento actuó como un factor contribuyente.

Este episodio subrayó los riesgos de la ketamina fuera de entornos médicos, ya sea en tratamientos experimentales o como droga ilícita, generando un debate sobre la supervisión y el acceso a esta sustancia.

Impacto mediático y legado de Perry

La figura de Perry se consolidó internacionalmente por su interpretación de Chandler Bing en la serie televisiva "Friends", convirtiéndolo en una de las estrellas más icónicas de la televisión de los años 90 y principios de los 2000. Su muerte no solo conmovió a fanáticos y colegas, sino que también reavivó el escrutinio sobre el consumo de ketamina, cuestionando la facilidad con la que sustancias peligrosas pueden circular en el entorno de celebridades y la sociedad en general.

El caso de Sangha sirve como advertencia sobre las consecuencias legales y humanas del tráfico de drogas a gran escala, especialmente cuando el suministro se vincula directamente a un desenlace fatal. La condena de 15 años refleja la gravedad con que los tribunales federales estadounidenses tratan estos delitos, combinando la severidad penal con la necesidad de enviar un mensaje de prevención ante futuros incidentes similares.