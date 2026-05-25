Yanina Latorre, furioza por las burlas contra su hija Lola: "Seguí riéndote..."

El universo de las redes sociales suele convertirse en un escenario de disputas complejas donde los límites entre el humor, la ironía y la provocación directa se vuelven difusos. En las últimas horas, este panorama cobró una nueva dimensión pública tras la contundente reacción de Yanina Latorre. La reconocida panelista y conductora no ocultó su profundo enojo luego de detectar una serie de mensajes sugestivos y comentarios que apuntaban de forma directa contra su hija, Lola Latorre. El episodio, lejos de ser un hecho aislado, marca un punto de inflexión en una relación que se ha tornado sumamente tensa.

Desde su cuenta oficial en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), y en momentos en que se encuentra disfrutando de unas vacaciones en España, la conductora explotó de bronca ante lo que consideró un ataque sistemático. La decisión de responder públicamente expone el nivel de hartazgo acumulado frente a una dinámica que, según su perspectiva, cruzó la línea del mero entretenimiento digital para transformarse en una búsqueda deliberada de hostilidad.

El origen de una disputa recurrente en el entorno digital

Para comprender el trasfondo de este cruce, es necesario analizar el comportamiento de las partes involucradas a lo largo del último tiempo. La historia entre el medio de comunicación El Canciller y la conductora se transformó en un cruce recurrente en los últimos meses, evidenciando una notable tirantez en el ecosistema virtual.

El estilo del medio: La cuenta de X de El Canciller suele manejarse con un tono irónico y provocador. Este perfil editorial utiliza de manera constante el humor y las indirectas como parte de su estilo característico para conectar con los usuarios de la red social.

El foco en la influencer: En ese contexto, durante las últimas semanas, desde el perfil del medio comenzaron a seguir muy de cerca la actividad de la influencer Lola Latorre.

El apodo de la discordia: En distintos posteos, empezaron a llamarla "la doctora", empleando un tono cargado de ironía que no pasó en absoluto desapercibido para su entorno familiar.

Lejos de tomárselo como una simple broma o parte del folklore de las redes, Yanina Latorre interpreta esos comentarios específicos como una provocación directa. Con el correr de las semanas, la insistencia en este tipo de publicaciones fue aumentando cada vez más su enojo, acumulando una tensión que finalmente terminó por desencadenar su descargo público.

El detonante en Madrid y la publicación del video

El punto máximo de este enfrentamiento se alcanzó en las últimas horas, a raíz de una publicación que reflejaba la actividad recreativa de la conductora y su hija en el viejo continente. El medio digital publicó un video que ellas mismas habían compartido originalmente, en el cual se las podía ver caminando por las calles de España en el marco de su viaje familiar.

El posteo en cuestión fue acompañado por una frase que replicaba los dichos de las protagonistas, matizada con el apelativo irónico que originó el conflicto:

"'Ayer hicimos más de 20 kilómetros caminando': Yanina y la 'doctora' Lola Latorre, de vacaciones en Madrid", escribieron desde la cuenta del medio.

La utilización del material audiovisual propio de las afectadas, sumado a la reiteración del apodo "la doctora" entre comillas, fue el elemento que colmó la paciencia de la panelista, quien vio en esta acción un intento explícito de ridiculización y una búsqueda de repercusión a costa de la imagen de su hija.

Un descargo contundente contra el "odio" en las plataformas

La respuesta de Yanina Latorre no se hizo esperar y llegó con un tono de absoluta confrontación. Utilizando su propia cuenta de X, la conductora decidió exponer lo que considera una actitud patética y descalificadora por parte de quienes manejan las publicaciones del medio audiovisual.

En su réplica, Latorre apuntó de manera directa contra el responsable de las redes con un mensaje categórico:

Cuestionamiento a la metodología: "Y vos, sentadito mirando mi cuenta de IG, bajando el videíto y subiéndolo a Twitter para generar odio", disparó, criticando la dependencia del contenido ajeno para alimentar las interacciones en la plataforma.

Calificación del hecho: En la misma línea, se preguntó de forma retórica: "¿Hay algo más triste y fondo de olla?".

El cierre de la disputa: Finalmente, redobló la apuesta manteniendo su postura de disfrute frente al hostigamiento: "Seguí riéndote de 'la doctora'. Nosotras disfrutamos... ¿y vos? Besis".

Con estas palabras, la panelista buscó desestimar el impacto de la ironía ajena, contraponiendo su presente vacacional en Madrid frente a la labor de quienes se dedican a monitorear sus perfiles de Instagram. El cruce deja en evidencia cómo las dinámicas de provocación basadas en el humor y las indirectas pueden escalar rápidamente hasta convertirse en disputas públicas de alto perfil, donde los lazos familiares y la exposición en las redes sociales actúan como los principales catalizadores del conflicto.