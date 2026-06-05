Convocan a una última misa ricotera en Plaza de Mayo para despedir al Indio Solari

La noticia de la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, ocurrida a los 77 años, generó una inmediata reacción entre miles de seguidores que encontraron en la música del artista una referencia cultural y emocional a lo largo de décadas. Apenas horas después de conocerse su fallecimiento, comenzaron a multiplicarse las expresiones de homenaje en distintos puntos del país y, entre ellas, surgió una convocatoria que rápidamente ganó fuerza entre los fanáticos: una última misa ricotera en Plaza de Mayo.

El encuentro fue convocado para este viernes a las 18 y tiene como escenario uno de los espacios públicos más emblemáticos del país. Frente a la Casa Rosada, seguidores del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota planean reunirse para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

La iniciativa comenzó a circular durante la mañana a través de grupos de fanáticos y diversas plataformas digitales. En pocas horas, cientos de usuarios compartieron la invitación y manifestaron su intención de participar de una despedida colectiva que busca expresar el vínculo que el músico construyó con su público a lo largo de los años.

Plaza de Mayo como punto de encuentro

La convocatoria tiene como objetivo reunir a seguidores provenientes de distintos lugares para compartir una despedida cargada de simbolismo. Según se difundió entre los organizadores y participantes, la propuesta es acercarse a Plaza de Mayo con distintos elementos representativos del universo ricotero. Entre los objetos que planean llevar los asistentes se encuentran:

• Banderas.

• Remeras alusivas.

• Símbolos vinculados a la cultura ricotera.

La elección de Plaza de Mayo como escenario del homenaje responde a la intención de generar un espacio de encuentro abierto y multitudinario, acorde a la magnitud de la figura que buscan despedir.

Desde las primeras horas posteriores a conocerse la noticia de la muerte de Solari, las redes y los espacios de encuentro de seguidores comenzaron a transformarse en ámbitos de organización espontánea, donde se compartieron mensajes, recuerdos y propuestas para rendir tributo al artista.

El significado de las históricas misas ricoteras

La convocatoria toma como referencia las tradicionales "misas ricoteras", denominación con la que durante décadas fueron conocidos los recitales del Indio Solari y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ese nombre no surgió de manera casual. Los conciertos del artista fueron identificados de esa forma debido a la enorme convocatoria que lograban reunir y al fuerte sentido de pertenencia que caracterizaba a sus seguidores.

Con el paso de los años, aquellas presentaciones adquirieron una dimensión que excedió lo estrictamente musical. Miles de personas viajaban desde distintos puntos para participar de encuentros que combinaban música, identidad colectiva y una conexión singular entre el escenario y el público.

La propuesta de realizar una última misa ricotera busca precisamente recrear ese clima que acompañó durante años cada aparición del artista, trasladando esa experiencia a un acto de despedida y homenaje.

Una conmoción que se extendió por todo el país

La muerte de Solari provocó una profunda conmoción tanto en el ambiente artístico como entre sus admiradores. Desde las primeras horas del día, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y los homenajes espontáneos en diferentes lugares del país.

La noticia generó reacciones inmediatas entre quienes siguieron su trayectoria y encontraron en su obra una referencia central dentro del rock nacional. El impacto también se reflejó en la rápida organización de actividades y encuentros destinados a recordarlo.

La convocatoria en Plaza de Mayo aparece como una de las expresiones más visibles de ese fenómeno colectivo que se produjo tras conocerse el fallecimiento del músico.

Una figura central del rock argentino

A lo largo de su trayectoria, Carlos Alberto "Indio" Solari fue considerado una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Su recorrido artístico y la relación que construyó con su público le otorgaron un lugar singular dentro de la música nacional.

Esa conexión trascendió generaciones y convirtió a sus conciertos en verdaderos fenómenos culturales de alcance masivo. La capacidad de convocatoria y el fuerte sentimiento de identificación de sus seguidores fueron algunas de las características que acompañaron su carrera y que quedaron reflejadas en la denominación de las históricas misas ricoteras.

Ahora, tras su fallecimiento, ese mismo público se prepara para protagonizar una última reunión colectiva. La convocatoria para este viernes a las 18 en Plaza de Mayo busca transformar el dolor por la pérdida en un homenaje multitudinario, en el que banderas, remeras y símbolos ricoteros volverán a ocupar el centro de la escena para despedir a quien fue una de las figuras más representativas del rock nacional.