Cosquín 2026 arrancó con una primera luna inolvidable: la cartelera de hoy

El Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2026 comenzó este sábado 24 de enero en la histórica Plaza Próspero Molina y volvió a demostrar por qué es el evento más emblemático del género en la Argentina. Con una primera luna cargada de emoción, identidad y potencia artística, el encuentro dio inicio a nueve noches consecutivas de música, tradición y celebración cultural en el corazón del Valle de Punilla.

La apertura tuvo un momento especialmente conmovedor con la interpretación del Himno Nacional Argentino en clave folclórica, a cargo de Jorge Rojas. Su voz profunda y emotiva marcó el tono de una noche que rápidamente conectó con el público, que colmó la plaza y acompañó con aplausos sostenidos uno de los pasajes más simbólicos del inicio festivalero.

El escenario Atahualpa Yupanqui continuó vibrando con la presentación de Christian Herrera, consagrado en la edición 2025. El artista desplegó un repertorio cargado de ritmo y raíces, representativo del folklore del Chaco salteño, y logró una conexión inmediata con la audiencia desde los primeros acordes, consolidándose como una de las figuras emergentes con mayor proyección del género.

La nostalgia y el romanticismo llegaron de la mano de Los Manseros Santiagueños, que ofrecieron un recorrido por sus clásicos y provocaron una fuerte respuesta emocional del público. Tras su actuación, Flor Paz destacó el espíritu colectivo del festival en diálogo con Cadena 3: "Es un año más para nosotros como familia, una alegría al alma. Siempre estamos unidos y con mucho amor", expresó, subrayando el valor afectivo y comunitario que Cosquín conserva a lo largo de las décadas.

El cierre de la primera luna estuvo a cargo de dos voces emblemáticas del folklore argentino: Jairo y Jorge Rojas. Con un repertorio de grandes éxitos y una puesta sobria pero contundente, ambos artistas sellaron una noche memorable que recorrió distintas generaciones y estilos, reafirmando la vigencia de las figuras históricas del cancionero popular.

Con esta combinación de artistas consagrados y nuevas expresiones, Cosquín 2026 ratifica su capacidad de renovarse sin perder identidad. La primera luna contó además con las actuaciones de Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala y otros exponentes que aportaron diversidad sonora y profundidad artística a la programación.

La segunda luna, prevista para este domingo 25 de enero, promete mantener el alto nivel con una grilla encabezada por el Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi y Raly Barrionuevo, junto a Paola Bernal, Facundo Toro, Flor Castro y la participación especial de Cazzu, en una propuesta que vuelve a cruzar folklore y nuevas miradas musicales.

La programación continuará el lunes 26 con Ahyre, Guitarreros y el esperado regreso de Abel Pintos, mientras que el martes 27 subirán al escenario Lázaro Caballero, Orellana Lucca y el Indio Lucio Rojas. El miércoles 28 será el turno de Luciano Pereyra, Ariel Ardit y Leandro Lovato; el jueves 29 llegará una de las noches más convocantes con Los Nocheros, Destino San Javier, Bruno Arias y el cierre festivo de Los Tekis.

Hacia el tramo final, el viernes 30 se presentarán Juan Fuentes, José Luis Aguirre y el Chaqueño Palavecino; el sábado 31 estará marcado por la celebración de los 30 años de carrera de Soledad; y el domingo 1° de febrero el festival bajará el telón con Peteco Carabajal, Teresa Parodi y la participación especial de Milo J, una de las apuestas más comentadas de esta edición.

En cuanto a las entradas, los valores varían según la ubicación y la noche. Para las jornadas de mayor demanda, los precios en los sectores preferenciales alcanzan los $90.000, mientras que las opciones más accesibles parten desde los $28.000. Hay descuentos para menores y gratuidad para niños de hasta 5 años que no ocupen butaca. Los tickets pueden adquirirse a través de Autoentrada y en puntos físicos habilitados.

Con varios sectores ya agotados para las noches de apertura y cierre, Cosquín 2026 confirma que su mística sigue intacta y que, una vez más, el folklore vuelve a encontrar su casa en la Plaza Próspero Molina.